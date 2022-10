Először az idén júniusban, majd szeptemberben, végül október 18-án kínált fel villamosenergia-származási garanciákat (Guarantees of Origin, GO) a HUPX Zrt. Az újabb aukciókat viszont már havonta tartják, a gyakoriságból fakadóan értelemszerűen kisebb mennyiségekkel.

A napenergiára kiállított tanúsítvány a legdrágább, amelyet a vízenergia követ. Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Új termék nevét tanulja a piac: származási garancia

A GO-k olyan elektronikus, kereskedhető és Magyarország tekintetében 2022. február 1-jétől már a nemzetközi szabványok szerint létrehozott dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a vevő által vásárolt áram megújuló forrásból származik. Mivel e garanciákból kiderül az adott mennyiségű villamos energia előállításának számos körülménye, minden egyes tanúsítvány egyedi, ugyanakkor uniformizált, tehát jól kezelhető.

A HUPX Európában hetedikként nyitotta meg a GO piacát, de szeptemberi aukciója kapcsán abból a szempontból az első volt, hogy pán-európai kereskedési lehetőséget kínált. A nála érdemben nagyobb, nyugat-európai EPEX is csak egy héttel utána szervezett hasonló, nemzetközi GO-aukciót. Származási garanciák kétoldalú ügyletei már évek óta folynak Magyarországon.

E forgalomban 2014 táján az országban megtermelt összes áram néhány ezreléke kelt el, tavaly már a 3,6 százaléka.

A vevők főleg multik magyarországi leányvállalatai, de vásárolnak GO-t kisebb hazai cégek is.

A piaci szereplőket követte a nemzeti, majd az uniós szabályozás

A zöldáram vásárlására vonatkozó európai igény nagyjából a kilencvenes évek elején jelent meg. Erre reagálva egyes kereskedők egy olyan eredetigazolással vették meg az erőműtől a megújuló forrásból származó villamos energiát, amely tanúsítványként szolgált a kétoldalú ügyletekben – idézte fel az előzményeket a HUPX Zrt. háttérbeszélgetésén Hamburger Ákos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) villamosenergia-ipari felügyeleti és engedélyezési osztályvezetője. Az úttörő e téren Hollandia volt, utána más nyugat-európai országok és az Egyesült Államok következtek. Ám e tanúsítványok használata visszaélésekre adhatott alkalmat, eltérő tartalmuk miatt pedig nemigen voltak átjárhatók. Ezért először megszülettek a nemzeti szabványok, majd a rájuk vonatkozó uniósok is, több lépcsőben.

A GO mértékegysége 1 megawattóra (MWh) lett, az áram eredetéről kiállított tanúsítvány pedig a villamos energia megtermelésétől számítottan egy évig használható.

2018-ban az új európai szabályozással (RED II.) frissült a származási garanciák európai szabályrendszere, amely továbbra sem írt elő a kereskedésre vonatkozó kötelezettséget, vagyis a rendszer önkéntes alapon működik. A terület felelős hatóságait az Association of Issuing Bodies (AIB) tömöríti, amelynek a MEKH 2021 óta a tagja. Az AIB tagszervezeteinél jegyzett zöldenergia-tanúsítványokkal már európai szinten is lehet kereskedni.

Tetszik a kereskedőknek a HUPX-en induló GO-piac

A HUPX részéről kézenfekvő volt a támogatást élvező GO-k értékesítése, hiszen egyébként is a társaság anyavállalata, a Mavir Zrt. kezeli a kötelező átvételnek nevezett megújuló-támogatási rendszerben (KÁT) előállított megújuló alapú villamos energiát – erről Istvánffy György, a HUPX piaci igazgatója beszélt. Első lépésben, 2021-ben ki kellett alakítani a szükséges jogszabályi hátteret, a Mavir által eladott zöldáram utáni származási garanciák kiállításának eljárásrendjét, és amikor ezek az előfeltételek megvoltak, létre kellett hozni magát a kereskedési rendszert, és felkutatni a vevőket. A kereskedés gerince az évi 3-4 millió megawattórányi KÁT-os mennyiség lett. A szervezett származásigarancia-piac létrehozásával a HUPX árjelző funkciót kíván ellátni.

A júniusi aukción 700 ezer megawattóráért keltek versenyre a vevők Pintér László, a HUPX GO projektvezetőjének tájékoztatása szerint, a túljelentkezés öt-hatszoros volt.

Igaz, egy-két kivételtől eltekintve külföldön is elkel minden felkínált mennyiség. A HUPX később külföldi termelőket, például balkáni vízerőműveket vagy akár nyugat-európai naperőműveket is be kíván vonni a kereskedésbe.

A 2022. október 18-i aukción tovább emelkedtek a származási garanciák árai, a magyarországi GO-k ára 5,23 euró lett megawattóránként, a franciaországi GO-ké pedig 5,37 euró. Mindez mutatja az erősödő keresletet a zöldenergia iránt, hiszen az árak szervezett piacon először lépték át a megawattóránként 5 eurós lélektani határt. A kereskedett mennyiség 512 857 megawattóra volt, a felajánlott AIB-sztenderd származási garanciák 92 százaléka elkelt. Az aukción 19 piaci szereplő vett részt. Az előző aukción kereskedett norvég és magyar GO-k után az októberi aukción francia és magyar GO-k keltek el, ezzel tovább erősödött a HUPX szerepe, mint pán-európai zöldenergiapiac.

A „nappapír” most a legdrágább

A származási garanciák európai piaca mintegy 1000 millió megawattórás. Ebből szeretnénk minél többet megszerezni. A szeptember 20-i aukción rajtunk keresztül eladott 1 millió megawattóra ennek egyelőre a halvány töredéke volt, de a KÁT-ból származó, évi 3-4 millió megawattórányi kínálatunk megvan a növekedéshez

– válaszolt a VG-nek Pintér László. Az árak kapcsán Istvánffy György arra mutatott rá, hogy

egy GO ára függ például az áramtermelés technológiájától – hiszen a vevő szereti eldönteni, hogy milyen technológiát támogat –, valamint attól, hogy a termelő kapott-e támogatást. Most a napenergiára kiállított tanúsítvány a legdrágább, amelyet a vízenergia követ.

Az utóbbi most azért kerül sokba, mert a szárazság miatt a korábbinál kevesebbet termelnek a vízerőművek. A hosszú távú európai piaci konszenzus szerint egy régebbi vízerőmű garanciája olcsóbb volt egy új naperőművénél. Most egyébként, a magas európai villamosenergia-árak idején, igencsak kedvező helyzetben vannak a megújuló energia előállítói. Pintér László közlése szerint a közelmúltban egy megawattórányi tanúsított zöldáram még 1-1,5 euróba került, jelenleg már 3,72 euróba.

Az atomerőművek még nem csaptak le a GO-ra. Fotó: Paks II.

A szeptemberi hazai GO-aukció árbevétele 1,3 milliárd forint volt, ami alapesetben a KÁT-kasszát növelné, de a jelenlegi energiapiaci árak mellett az állami költségvetést, így az elszálló rezsiköltségek elleni védekezést támogatja.

Az atomerőművek még nem kértek GO-t

Ha valaki megvesz egy származási garanciát, és a fogyasztása zölddé nyilvánítására használja, akkor az érintett energiamennyiséget törlik a nyilvántartásból. Bár Ausztriában és Hollandiában az összes megtermelt áramot lepapírozzák, mindenütt máshol csak a zöldet. Az atomenergia ugyan karbonsemleges, de a termelői még nem jelezték, hogy GO-t akarnának kiállíttatni az áramukra.

A származási garancia megvásárlásának jókora marketingértéke van, hiszen a GO tulajdonosa elmondhatja magáról, hogy környezetkímélő módon működik, továbbá egyes bankok kedvezőbb feltételekkel adnak hitelt a fenntarthatóan működő kérelmezőnek.