Egyszerűsödik a napelemes rendszerek telepítése, a növekvő kapacitás befogadására pedig nagymértékű hálózatfejlesztés indulhat – idézi a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közleménye a tárca energetikáért felelős államtitkárát, Steiner Attilát.

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

Ki kell várni a megállapodást

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében meghirdetett lakossági napelemes pályázatára több mint 43 ezer támogatási kérelem érkezett, ebből már több mint 25 ezer pályázó rendelkezik támogatói okirattal.

Az eddig megítélt támogatások összege meghaladja a 90 milliárd forintot.

A beérkezett pályázatok elbírálása az ősz folyamán lezárul és a beruházásoknak köszönhetően a családok saját maguknak termelhetnek olcsó áramot – tette hozzá Steiner Attila. Mivel az állam a hazai költségvetés terhére teljes mértékben előfinanszírozza és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervről szóló bizottsági megállapodásig biztosítja a szükséges forrásokat,

a pályázat második szakaszáról az uniós támogatások felhasználásáról szóló hivatalos megállapodást követően születik döntés.

Belendül a hálózatfejlesztés

Minden korábbinál nagyobb villamosenergia-hálózat fejlesztés is megkezdődött a megfelelő kapacitás biztosítása érdekében. A kormány jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti is az eljárást a még könnyebb telepítés érdekében. A napelemes rendszerek gyors ütemű terjedésével a villamosenergia-hálózat fejlesztése is szükségessé vált, így a kormány ideiglenesen felfüggeszti a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszerek esetében. Ez nem befolyásolja a napelemes rendszerek használhatóságát, hiszen a megtermelt energiát közvetlenül a háztartás használhatja.

Az elmúlt években az állami támogatásoknak köszönhetően a napenergia hasznosítása egyre nagyobb mértékben növekedett, hazánk már most a paksi atomerőmű kapacitásának több mint másfélszeresével, jelenleg kb. 3,3 gigatt már működő napelemes kapacitással rendelkezik. Így a 2030-ra tervezett 6 gigawattos célszámot már korábban eléri az ország.

Az államtitkár egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően „mindenki havonta hozzávetőleg 181 ezer forintot spórol meg az átlagos fogyasztásig. Emellett tűzifa-programmal, barnaszén-programmal, benzinár-stoppal, élelmiszerár-stoppal és kamatstoppal támogatja a családokat.”