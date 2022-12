Mindenki hőszivattyút akar a rezsicsökkentés átalakítása óta, pedig a klíma is megoldás A rezsicsökkentés átalakításának július 22-i bejelentése óta 660 százalékkal nőtt a lakossági megkeresések száma a hőszivattyúk iránt – összegezte a budapesti márkaboltjában tapasztaltakat a Daikin, de a cég csaknem 300 fős partnerhálózata is hasonló mértékű bővülésről számolt be, ráadásul van, ahol tízszeresére nőtt az érdeklődés. A fogyasztók a legkülönbözőbb ingatlantípusokkal rendelkeznek, az viszont közös bennük, hogy azonnali megoldást szeretnének a gázról történő leválásra.