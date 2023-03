Kizáró ok merült fel az MVM Zöld Generáció Kft. (ZG) által Bükkábrány külterületén tervezett tevékenységével kapcsolatban, amelyet meg kell szüntetni addigra, amikor az illetékes hatósági dönt a tervezett beruházás létesítési engedélyéről. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal határozata négy naperőmű építésére vonatkozik, a helyszín Bükkábrány műveléssel felhagyott, rekultivált bányaterülete, a település megszüntetendő kizáró ok pedig az, hogy a kft. elképzelései „nincsenek összhangban a helyi településrendezési eszközökkel”. Úgy tűnik azonban, hogy a kizáró okot nem a beruházó, hanem a település fogja megszüntetni, ugyanis a határozat idézi az önkormányzat jegyzőjének nyilatkozatát, amely szerint megindították a rendezési terv módosítását annak érdekében, hogy a megadott négy helyrajzi számon lévő területen energiaudvar létesülhessen. A határozat azt is tartalmazza, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint nem lesz szükség környezeti hatásvizsgálatra, így környezetvédelmi engedélyre sem.

Az MVM saját beruházásokkal és akvizíciókkal bővíti naperőműparkját

Az MVM Zöld Generáció egyébként öt naperőművet telepítene a helyszínen, a kormány az ezekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. A kormányhivatal mostani határozata csak négy – a PV2, a PV3, a PV4 és a PV5 – naperőművekre vonatkozik. Ott, ahol létesülnének, eddig nem üzemelt, és most sem üzemel semmilyen technológia. Nincs semmilyen közmű sem, így saját vízkút sem, és a tervek szerint nem is lesz.

Mind a négy naperőmű 25 megawattos lesz, ez együtt tehát 100 megawattot jelent. E teljesítmény eléréséhez 116 inverterre, 696 napelem asztalra lesz szükség, amelyekre majd összesen 56 376 napelemet rögzítenek. Lesz a helyszínen továbbá kilenc konténeres transzformátor állomásház, azokból pedig majd földkábeleken jut el a naperőművek árama a detki alállomásra.

A kivitelezés 2023. decemberében indulna, a munkával egy év alatt végezne a beruházó, a huszonöt évesre tervezett kereskedelmi üzem kezdetét pedig 2025. februárjára tervezik.

Részletes vizsgálata során a kormányhivatal nem talált a beruházással kapcsolatban sem környezetvédelmi, sem természetvédelmi, sem hulladékgazdálkodási téren kizáró okot, de néhány dologra felhívta a figyelmet. Amiatt például, hogy a napelemtáblák elhelyezése miatt a visszaszórt fény többsége polarizált lesz, amit a madarak „szuper vízként” érzékelnek, egy olyan ökológiai csapdahatás jelentkezik, amelynek meglétét az üzemelés elején monitorozni kell. E hatás egyébként minimalizálható, ha a napelemeket fényvisszaverő bevonattal látják el.

Madarak, védőfólia, özönnövények és földkábel

A kormányhivatal javasolja tizennyolc természetvédelmi ajánlás figyelembevételét. Ilyen például, hogy az áramot földkábelen továbbítsák, a szabad vezetékeken legyen madárelterelő, az üzemeltetéshez szükséges kültéri világítás színösszetétele és színhőmérséklete minél kevésbé zavarja az élővilágot, az özönnövényeket kaszálják le még a termésük beérése előtt, a naperőmű kerítése ne akadályozza a védett állatok közlekedését, a fakivágást és a cserjeirtást pedig időzítsék a fészkelési időszakon kívülre. A beruházáshoz legközelebbi védendő létesítménye egyébként a bükkábrányi temető, amely 550 méternél közelebb van a PV3 erőmű kerítésétől.

A mátrai erőmű, illetve bányái területén jelenleg is működik naperőmű, és a továbbiak létesítési tervei is ismertek. Az MVM csoport megújuló alapú energiatermelő portfólióját a 2002-ben Hungarowind Kft. néven alapított, 2019 óta pedig MVM Zöld Generáció néven működő társaság fogja össze. Szélerőműparkja 23 MW beépített teljesítményű, az eddig 166 MW-nél tartó naperőmű parkját saját beruházásokon és üzemelő létesítmények megvásárlásán keresztül építi.