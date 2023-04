Olyan mértékben tört az egekbe két árindex 2021 derekán, hogy most már annak is örül Európa, hogy az értékük a lakossági áram esetében „csak” 205, a gáz esetében pedig „csak” 215, hiszen tavaly októberben 270-en, illetve 360-on álltak. Ám még így is nagyjából kétszer akkorák, mint mielőtt két éve nyáron belendültek, azzal pedig felesleges is sokkolni magunkat, hogy a 2015 júliusában indultak 100-zal.

A magyar lakosság a több éve befagyasztott áramtarifát fizeti

Fotó: Shutterstock

Az árindex-adatok a finnországi VaasaETT havi összefoglalójából származnak. Az elemzőcég az európai energiahatóságoktól kapott számok alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Energie-Control Austria megbízásából havonta mérlegre teszi az uniós és az EU-n kívüli európai országok lakossági áram- és gázköltségeinek alakulását. Legfrissebb értékelése a 2023 márciusi állapotra vonatkozik.

Összeurópaiban Kijev a győztes

A bruttó lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak kapcsán a VaasaETT fő megállapítása az – az ötödik hónapja tartó általános áreséses felül –, hogy az áram márciusban a kijeviek számára volt a legolcsóbb, kilowattóránként 4,30 eurócent. Kijevet Belgrád (9,08), Budapest (9,33) és Podrogrica (10,46) követte, vagyis az uniós országokon belül ismét a budapesti tarifa volt a legalacsonyabb. A VaasaETT vizsgálata fővárosokra, nem pedig országokra vonatkozik, ám a Budapestre vonatkozó megállapításai a hazai árképzés miatt Magyarország egészére érvényesek, más fővárosok és országok esetében ez nem feltétlenül igaz. Kimutatta továbbá, hogy térségünk országaiban az európai átlagnál jellemzően olcsóbb volt a lakossági áram, kivétel Prága, Riga és Vilnius.

A márciusi uniós átlagár 27,47 eurócent volt, vagyis a magyarországinak körülbelül a háromszorosa. Nem volt sokkal alacsonyabb a teljes európai átlagár sem: 25,89 eurócent. Ezek a hazai árakhoz képest nagyon magas átlagok azonban sehol sincsenek ahhoz képest, amit az árrangsor túlsó végére kényszerült londoniak, dubliniak és berliniek fizetnek. Nekik döntően 47,6, 47,12, illetve 44,09 eurócentet számláznak a villany egységéért, nagyjából ötször többet, mint a budapestieknek.

Főleg esett, Budapesten jegelve maradt, néhol drágult a lakossági áram

Négy fővárosban az általános áresés dacára is nőtt a háztartások számára a villamosenergia végfelhasználói díja, ezen belül Helsinkiben ráadásul erőteljesen, 14 százalékkal. Ott, továbbá Nicosiában (2 százalék) és Brüsszelben (1 százaléka) a tarifán belül az energiadíj nőtt, míg Párizsban (1 százalék) az áram házhoz szállítása került többe. Tizenkét fővárosban viszont szelídült a tarifa, a legnagyobb mértékben Rómában, 14 százalékkal, illetve Bécsben, 8 százalékkal. A csökkenésben Bécs kivételével mindenütt szerepe volt az alacsonyabb energiaárnak (Londonról nincs részletes adat), míg Bécsben az elosztás díja és az adója lett alacsonyabb. Dublinban, Madridban és Athénben besegített az energiaadó mérséklődése is. Az áram, mint termék súlya Budapesten volt a legalacsonyabb, 14 százalékos a tarifaösszetevők között. A másik, 81 százalékos véglet Lisszabonhoz tartozott.

Magyarországon a legalacsonyabb a gáztarifán belül a gáz, mint termék súlya

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

A lakossági gázt nem a svédeknek találták ki

Budapest a földgáz esetében is megtartotta a „legalacsonyabb uniós gáztarifás” pozícióját a 2,56 eurócentes kilowattóránkénti bruttó lakossági végfelhasználó árával. Persze, a nem uniós Kijev itt is beelőzött a maga 2,01 eurócentjével. Az uniós és az európai átlagár – 12,34 és 11,82 eurócent – a hazainak földgáz esetében is a többszöröse volt, de nagyjából csak a fele a stockholmi 29,81 eurócentnek. A magas svéd ár kapcsán a VaasaETT rámutat, hogy Svédországban kevés háztartás használ gázt, csak 92 ezer, ráadásul közülük 58 ezret kis, elszigetelt gázrendszerek szolgálnak ki.

A stockholmi tarifa tizenkétszer volt nagyobb a budapestinél, és tizenötször a kijevinél – emelte ki a VaasaETT.

A lakosság gáz szempontjából a második legdrágább főváros Bécs volt (22,78 eurócent), a harmadik Amszterdam (17,57 eurócent). Az európai átlagnál térségünk fővárosai közül csak a prágai ár volt magasabb. (A gázárak összehasonlításából kimaradtak Helsinki, Nicosia, Oslo, Podgorica és Valletta adatai, mert ezekben a fővárosokban lényegében nincs lakossági földgáz szolgáltatás.)

Nem ez volt a bécsiek hónapja

A gázárak döntően estek az egy hónappal korábbihoz képest. A kakukktojás Bécs volt, ahol 9 százalékos növekedést okozott a molekula (maga a gáz) drágulása és annak adójának növekedése. Más fővárosokban viszont éppen a gázösszetevő lett olcsóbb, ami Bernben 24 százalékos, Rómában 11 százalékos, Athénben és Szófiában 10 százalékos bruttó végfelhasználóiár-zsugorodást hozott. Volt csökkenés más fővárosokban is.