Európa idei gázellátása nincs veszélyben, nem kell számítani a múlt évhez hasonló pánikra – hangsúlyozta az Erste olaj-, és gázipari elemzője. Pletser Tamás szerint azonban továbbra is tenni kell az orosz energiafüggés megszüntetéséért, ami legkorábban 2026–2027-körül reális.

A téli időszakban azonban az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott az európai hegységekben, így a folyók vízhozamával könnyen lehet gond, ami az energiaellátást is veszélyezteti.

Rekordalacsony vízszintet mértek a Rajnán 2022 nyarán

Erről kevesebbet beszélünk, de az aszály a legnagyobb rizikó

– hangsúlyozta Pletser Tamás. Ha a folyók vízhozama alacsony, az nemcsak a mezőgazdaságnak rossz, hanem az ellátásbiztonságot is ellehetetleníti. Például, megfelelő hűtés híjján az atomerőművek termelését is korlátozni kell, illetve a nélkülözhetetlen szén szállítását is meghiúsítja a Rajnán, Európa gyakorlatilag legfontosabb vízi útvonalán – sorolta a problémákat a szakértő. Összességében úgy látja, hogy az Oroszország ellen hozott szankciók a vártnál lassabban, de hatnak. Immár az energiapiacon is érezni, hogy már alacsonyabb áron is értékesíti nyersanyagait Moszkva, ugyanis a Kremlnek minden bevételre szüksége van a háború finanszírozásához.