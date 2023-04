Elképesztő számok a létszámtervekben Több mint 350 ezer új alkalmazottat kell találnia a ma 300 ezer fős Roszatomnak 2030-ig – számolt be Tatjana Terentyeva, a társaság személyügyi vezérigazgató-helyettese. Az új dolgozók mintegy ötödét az egyetemekről, a főiskolákról és az iparágon belüli rotáció révén várja a holding, további 5 százalékot a nemzetközi munkaerőpiacról. A maradék 55 százalékot a belpiacon kell megtalálnia. A személyi igények jelentős része az atomvárosokban jelentkezne, de nem biztos, hogy e városok kellő számú szakembert tudnak vonzani a jó fizetéssel és az egyedi projektekkel. Ezeknek a városoknak kényelmesnek és érdekesnek kell lenniük. Tatjana Terentyeva arra is rámutatott, hogy akik most középiskolások, azok 2030 után lépnek be az iparba. Ezért már most meg kell velük ismertetni a nukleáris szakmát.