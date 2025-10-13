Újra áttörte a lélektani határt az OTP - ismét 30 ezer forint felett az árfolyam, és bőven van még tere felfelé a papírnak

Az elmúlt napokban az OTP továbbra is az emelkedő trendben mozog, annak a felső harmadában történt eddig csak korrekció

– írja technikai elemzésében Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója.

Az elemző hozzáteszi, hogy rövid távon a lokális csúcs felé kapaszkodás a bázisszintek fölött zajlik. A piaci híráram szerint a 29–30 ezer körüli zóna kulcstartomány: a napi jegyzések ezt tesztelték pénteken is.

„A lendület fennmaradt, de a jelzések rövid távon óvatosságot indokolnak. Az OTP trendje összességében pozitív.”

Közben maga az OTP Bank is rendületlenül folytatja saját részvényei vásárlását, ami nyilván segíti az árfolyamot. Pénteken például a Budapesti Értéktőzsdén 38 116 darab saját részvényt vásárolt 29 605 forint per darab átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 619 114 darabra változott, ami a teljes állomány 4,51 százalékát teszi ki.

Október 6. és 10. között összesen 112 706 darab saját részvényt vett a bank 29 535 forintos átlagáron – írja az Erste.

A 150 milliárd forintos keretösszegű elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási programból még 77,7 milliárd forint maradt, azaz még a programra szánt összeg felét sem költötték el. Az MNB év végéig engedélyezte a visszavásárlások folytatását.

Az LSEG elemzői konszenzusa 31 955 forintos mediáncéláron ajánlja vételre az OTP részvényeit, tehát még egy ezrest látnak a papírban a profik.