EUR/HUF392.62 +0.12% USD/HUF338.98 +0.27% GBP/HUF452.28 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.14 +0.16% RON/HUF77.15 +0.16% CZK/HUF16.13 +0.04%
BUX102,553.45 +0.55% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,780 +0.36% OTP30,040 +1.6% RICHTER10,510 -0.86% OPUS561 -0.71% ANY7,300 0% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,860 -0.41% BUMIX9,535.46 -0.29% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,202 +0.41%
Újra áttörte a lélektani határt az OTP - ismét 30 ezer forint felett az árfolyam, és bőven van még tere felfelé a papírnak

Hetekig kerülgette az álomhatárt a bankrészvény. Hétfőn délelőtt jött el a pillanat, hogy ismét 30 ezer feletti ügyleteket lássunk az OTP piacán.
Murányi Ernő
2025.10.13, 12:13
Frissítve: 2025.10.13, 12:55

A szeptember 23-án elért 28 580 forintos lokális mélypontjáról az elmúlt hetekben újra felívelt az OTP Bank árfolyamgörbéje, s a kurzus hétfőn újra átvitte a 30 ezer forintos lélektani határt.

LUS_IMG_5036 OTP
Újra 30 ezer forint fölött az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kérdés, hogy mennyire lesz tartós az áttörés. Mindenesetre délben már 30 050 forinton vannak a részvények, azaz 1,7 százalékkal drágult a papír.

Az elmúlt napokban az OTP továbbra is az emelkedő trendben mozog, annak a felső harmadában történt eddig csak korrekció

– írja technikai elemzésében Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója.

Az elemző hozzáteszi, hogy rövid távon a lokális csúcs felé kapaszkodás a bázisszintek fölött zajlik. A piaci híráram szerint a 29–30 ezer körüli zóna kulcstartomány: a napi jegyzések ezt tesztelték pénteken is.

„A lendület fennmaradt, de a jelzések rövid távon óvatosságot indokolnak. Az OTP trendje összességében pozitív.”

Közben maga az OTP Bank is rendületlenül folytatja saját részvényei vásárlását, ami nyilván segíti az árfolyamot. Pénteken például a Budapesti Értéktőzsdén 38 116 darab saját részvényt vásárolt 29 605 forint per darab átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 619 114 darabra változott, ami a teljes állomány 4,51 százalékát teszi ki.

Október 6. és 10. között összesen 112 706 darab saját részvényt vett a bank 29 535 forintos átlagáron – írja az Erste. 

 

A 150 milliárd forintos keretösszegű elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási programból még 77,7 milliárd forint maradt, azaz még a programra szánt összeg felét sem költötték el. Az MNB év végéig engedélyezte a visszavásárlások folytatását. 

Az LSEG elemzői konszenzusa 31 955 forintos mediáncéláron ajánlja vételre az OTP részvényeit, tehát még egy ezrest látnak a papírban a profik.

 

