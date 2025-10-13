Peking fittyet hány a büntetővámokra: váratlanul kilőtt a kínai export

A kínai vámhivatal hétfőn közzétett adatai szerint a kivitel értéke szeptemberben elérte a 328,6 milliárd dollárt, ami nemcsak 2025 eddigi legmagasabb havi adata, de jelentősen felülmúlja a közgazdászok által várt 6,6 százalékos növekedést is. A kirobbanó teljesítmény hátterében egy tudatos és sikeres diverzifikációs stratégia áll: miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítások 27 százalékkal zuhantak, ezt a kiesést Peking képes volt ellensúlyozni más régiókban elért növekedéssel.

Peking sikeresen kerülte ki az amerikai védővámokat /Fotó: NurPhoto via AFP

Peking sikeresen hárítja a támadást

A stratégia működik. Az USA-n kívüli piacokra irányuló kínai export összesen 14,8 százalékkal bővült, 2023 márciusa óta eza leggyorsabb ütem. Különösen látványos a növekedés az Európai Unió viszonylatában, ahová több mint 14 százalékkal nőttek az eladások, és a délkelet-ázsiai országokban (Southeast Asian trading bloc) is csaknem 16 százalékos bővülést értek el – olvashatjuk a Bloombergen megjelent elemzésben. Szakértők szerint a kínai vállalatok két fő csapásirányt követve reagáltak az amerikai büntetővámokra:

új, alternatív piacokat kerestek, és

egyre nagyobb mértékben alkalmazzák az áruk harmadik országokon keresztüli átcsomagolását és továbbszállítását, kihasználva ezen országok kedvezőbb vámfeltételeit.

Erre utal, hogy az Afrikába irányuló kivitel 56 százalékkal ugrott meg, a latin-amerikai pedig a nyári visszaesés után 15,2 százalékos növekedésre váltott. A Capital Economics elemzése szerint

Vietnámba közel 25 százalékkal több kínai áru érkezett, vagyis az ország az egyik legfontosabb „átirányítási csomóponttá” vált az amerikai vámok megkerülésében.

Az importoldalon is a vártnál jóval nagyobb, 7,4 százalékos növekedést mértek, elsősorban a Japánból, Dél-Koreából, Hollandiából és Tajvanról érkező beszerzéseknek köszönhetően. Mindezek következtében Kína külkereskedelmi többlete szeptemberben elérte a 90,5 milliárd dollárt, közel 11 százalékos az emelkedés 2024 azonos hónapjához képest. Érdekes részlet, hogy annak ellenére, hogy Peking visszafogja az amerikai termékek vásárlását, az USA-val szembeni kereskedelmi többlet még így is enyhén nőtt, megközelítve a 23 milliárd dollárt.