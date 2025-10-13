Brutális vasúti szerencsétlenség Szlovákiában: azonnal megszólalt Robert Fico – "Reménykedem"

Borzalmas vonatbalesettel kezdődött a hét Szlovákiában. Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turnou), a községben található alagút előtt. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a szlovák rendőrség nyomozást indított. Az eset kapcsán azonnal megszólalt Robert Fico miniszterelnök is.

Robert Fico is megszólalt a hétfői vonatbalesettel kapcsolatban / Fotó: AFP

„Mindenekelőtt gyors felépülést kívánok a Rozsnyó körzetében történt reggeli vasúti baleset valamennyi sérültjének, és remélem, hogy nem lesznek halálos áldozatok. Közvetlen kapcsolatban állok Jozef Ráz közlekedési miniszterrel és Matus Sutaj Estok belügyminiszterrel, akik már úton vannak a tragédia helyszínére. Mindenkit óva intek attól, hogy idejekorán következtetéseket vonjon le a baleset kapcsán, a tragédia okait alapos vizsgálatnak kell tisztáznia” – írta Facebook-bejegyzésében a kormányfő.

Már százra nőtt a baleset sérültjeinek száma

Körülbelül száz ember szenvedett könnyű sérüléseket, ketten pedig kritikus állapotban vannak a hétfői vonatbaleset következtében – közölte Matus Sutaj Estok belügyminiszter helyszíni sajtótájékoztatóján a TASR szlovák hírügynökség szerint. A tárcavezető hozzátette, hogy három ember a roncsok alatt rekedt, állapotukról még nincs információ. A mentési munkálatok továbbra is zajlanak.

A belügyminiszter szerint a balesetet minden bizonnyal emberi hiba okozta, valószínűsíthetően az egyik mozdonyvezető nem adta meg az elsőbbséget a másiknak. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy a baleset körülményeinek tisztázása még folyamatban van.

Reggel az állami tulajdonban lévő Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek elmondta, hogy a baleset délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, éppen azon a helyen, ahol a sínpárok egyvágányú pályává válnak. „Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk” – közölte.