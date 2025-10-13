Szabályosan kivégzi a német autóipart Kína: összeomlottak a Volkswagen, a Mercedes és a BMW eladásai - egyelőre távolról sem látszik, mi állíthatja meg a folyamatot

Egyre reménytelenebb helyzetbe sodródik a német autóipar, amely egyszerre szenved a kínaiak okozta versenytől, a keresleti gondoktól és a vámháború negatív következményeitől. Ezt támasztja alá a német statisztikai hivatal múlt héten közölt adatsora is. A Destatis szerint augusztusban több mint 4 százalékkal csökkent éves alapon a német ipari termelés, havi alapon ennél is brutálisabb, 18,5 százalékos visszaesést produkált. Ugyan a lehangoló adatok mögött a nyár végén szokásos autóipar leállások húzódnak, aggodalomra ad okot, hogy utoljára a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése idején szenvedett el ekkora zuhanást egy hónap alatt az ágazat.

Szabályosan kivégzi a német autóipart Kína: összeomlottak a Volkswagen, a Mercedes és a BMW eladásai / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Német autóipar: zuhannak a kínai eladások

Nemcsak a termelési adatok mutatnak lehangoló képet a német ipar teljesítményéről, hanem az exportszámok, és ez az, ami leginkább fejtörést okoz Európa legfejlettebb gazdaságában, amely exportra építette eddigi sikeres modelljét.

Feszült a hangulat, mivel Németország kulcsfontosságú iparága veszít globális jelentőségéből

– állapította meg a Handelsblatt még azelőtt, hogy Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil pénzügyminiszter múlt csütörtökön Berlinben fogadta a német autóipar vezetőit, akik egy ideje belső égésű motorok kitiltásának 2035-ös céldátumának elhalasztása mellett lobbiznak.

A német autóipari konszernek frusztrációja érthető: a Volkswagen, BMW és Mercedes a három legfontosabb piacán, Amerikában, Kínában és Európában mintegy 6,9 millió járművet értékesített 2025 januárja és augusztusa között, 5 százalékkal kevesebbet, mint két évvel ezelőtt, pedig ezekben a régiókban a regisztrációk összességében több mint 6 százalékkal emelkedtek.

Az igazi kihívást valójában a kínai eladási számok jelentik: hiába nő a teljes elektromos autópiac 60 százalékkal, ebből nem profitálnak a német konszernek, amelyek regisztrációi eközben 21 százalékkal estek vissza. Azaz folyamatosan szorulnak ki a világ legnagyobb piacáról.

Ha a három nagy német multit nézzük, még brutálisabb a visszaesés:

a VW és a BMW eladásai 37-37 százalékkal,

a Mercedesé pedig 58 százalékkal csökkentek.

De az összeurópai eladások sem néznek ki jobban, az ACEA adatai szerint az év első felében 42 százalékkal esett vissza az uniós járműgyártók kínai exportja. Ehhez jön hozzá, hogy a vámháború is már érezteti a hatását, az Amerikába irányuló export is több mint 10 százalékkal csökkent.