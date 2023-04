Hamarosan két hazai településen, Tótkomlóson és Mórahalmon indulhat geotermikus beruházást célzó kutatás annak alapján, hogy e két város neve szerepel a területet felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) ilyen tárgyú hirdetményei között. Az engedélyek április 11-én, illetve március 22-én születtek. Az időpont azért fontos, mert nem sokkal korábban, március 1-jén változott meg a hazai geotermiára vonatkozó szabályozás annak érdekében, hogy könnyebben indulhassanak és valósulhassanak meg a területen tervezett beruházások.

Mórahalmon már 25 intézmény csatlakozott a földhőhálózathoz.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Bő ötvenen futottak neki már az első napon

A hivatal március 3-i közleménye szerint az új jogszabályi rendelkezések megjelenése után már egy nap alatt több mint félszáz érvényes kutatási engedélyt nyújtottak be az érintett cégek és vállalkozások az SZTFH által irányított Országos Bányakapitánysághoz. (Ennek alapján tehát hamarosan újabb engedélyekre vonatkozó közlemények jelenhetnek meg az SZTFH hirdetményei között.)

A hivatal azt reméli, hogy mivel az új szabályozás megkönnyíti a geotermikus beruházások indítását és megvalósítását, általuk az évtized végére évi 1-1,5 milliárd köbméter földgáz váltható ki. Hirdetményeinek felsorolásából azonban nem derül ki az engedélyt kérelmező cég neve, csak az érintett településé. Nincs az engedélyre vonatkozó, megnyitható dokumentum sem.

Emiatt csak feltételezhető, de hangsúlyozottan nem állítható, hogy Tótkomlóson ugyanaz a vállalkozás lát munkához, amely a korábbi években már próbálkozott, de nem végzett, Mórahalmon pedig azok egyike, amelyek ott már megvalósítottak ilyen fejlesztést.

Mindazonáltal Tótkomlóson az eddig elvégzett munka és a hozzá felvett támogatás is amellett szól, hogy ugyanaz a piaci szereplő fut ismét neki. A településen 2018-ban a Magyar Építők akkori cikke szerint 2,5 milliárd forintos állami támogatással a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. és a Geothermal Green Energy Kft. kívánt két termelő- és két visszasajtoló kutat létesíteni. Az 5700 lakosú településen több mint 800 család, továbbá az önkormányzat intézményei és vállalkozások is csatlakozhattak volna melegvíz-ellátásra. A beruházás átadásáról azóta sem érkezett hír, az elakadásáról több is.

Mórahalmon messze nem újdonság

Mórahalmon viszont 2010-ben már átadták az uniós támogatással épített Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszert, tavaly pedig új projektet indítottak a város honlapja szerint. A helyi négymillió forintos saját forráshoz elnyert másfél milliárdos támogatásból egyebek mellett idei átadással egy olyan termálrendszert létesítenének, amellyel kielégíthető a megnövekedett hőigény, és amelyet egyesítenének a városban már működő kettővel. E két utóbbihoz már 25 intézmény csatlakozott.

Annak alapján azonban, hogy az SZTFH honlapján lévő két engedély új kutatásokra, nem pedig létesítésekre vonatkozik, feltehető, hogy mindkét városban nulláról vagy közel nulláról induló tervek megvalósításáról van szó.

A magyarországi távhőtermelésben a geotermikus eredetű energia súlya 9,52 százalék volt 2021-ben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint, az áramtermelésben pedig 0,03 százalék. A földhőtörvény módosítása az előbbi két terület mellett e megújuló energiatípusnak a mezőgazdaságban való fokozott felhasználását is segíteni kívánja.