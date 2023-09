Atomprojektek sora szolgálná az energiabiztonságot Vannak további új elképzelések is: a ZE PAK, a Polska Grupa Energetyczna és a Korea Hydro & Nuclear Power szándéknyilatkozatot írt alá egy atomerőmű-projektben való együttműködésről a közép-lengyelországi Patnowban. Eszerint azt is felmérik, hogy építhető-e dél-koreai APR1400-as reaktor a megjelölt helyszín. Áprilisban kis moduláris reaktorok (SMR) építésére is benyújtottak már kérelmet Lengyelországban. A KGHM Polska Miedź SA réz- és ezüstgyártó elvi döntést kért ahhoz, hogy egy NuScale VOYGR SMR típusú erőművet telepíthessen. Még abban a hónapban az Orlen Synthos Green Energy is elvi döntést kért, mégpedig a GE Hitachi Nuclear Energy BWRX-300-án alapuló erőművek hat helyen történő építésére.