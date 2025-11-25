Sorsdöntő hajrá vár a bitcoinra: most derül ki, tényleg digitális aranyról beszélünk-e - minden a következő heteken múlik

Ritka gyenge formában volt az elmúlt hetekben a bitcoin, a legnagyobb kriptodeviza október közepén elért, 125 ezer dollár körüli történelmi árfolyamcsúcsáról 32 százalékot szakadt hetek leforgása alatt, a lejtmenet során pedig nemcsak a 100, majd a 90 ezer dolláros lélektani támaszt törte le, de egészen a 80 ezer dolláros árfolyamszintig szakadt, és ott talált csak kapaszkodóra, majd tudott ismét felfelé fordulni – igaz, trendfordulóról egyelőre nehéz lenne beszélni.

Erős kezdés után erős visszaesés a bitcoin árfolyamán / Fotó: ff-photo / Shutterstock

Erős kezdés után erős visszaesés a bitcoin árfolyamán

A bitcoin ugyan erősen kezdte, majd még erősebben folytatta az évet, támogatva

egyrészt Donald Trump szakpolitikai nyitottságával,

másrészt az ETF-ek iránt fennálló, sokáig szinte csillapíthatatlannak tűnő kereslettel,

harmadrészt pedig a Fed – eddig – várakozásoknak megfelelően galambhangvételű döntéseivel, melyek csökkentették a monetáris béklyó szorítását, ezzel levegőhöz engedték a kötvénypiacon túli befektetéseket is.

A lendület azonban a történelmi rekordhosszúságúra hízó amerikai kormányzati leállás okozta átfogó piaci bizonytalanság fokozódásával, illetve az amerikai gazdaság egészségébe vetett bizalom megingásával párhuzamosan megcsappant a token háza táján, és október első hetének végén mintha csak kirántották volna a szőnyeget a bitcoin alól, szakadásnak indult az árfolyam, és időközben ugyan ideig-óráig meg tudott kapaszkodni egy-egy ponton. Azzal az eladói nyomással viszont, amely a bizonytalan, valamint a korábban már nagyot kaszáló befektetők, illetve az ETF-ekből is exitelő vállalatok és kisbefektetők egyvelegének tokenöntéséből eredt, egyszerűn nem tudott lépést tartani az árfolyam, és szinte megállíthatatlanul esett egészen a 80 ezres lélektani határig, amit a napokban hajszálnyira meg is közelített a trendforduló előtt

A bitcoin azonban minden jel szerint a hét végén már talpra tudott állni, először a 82, majd a 84, végül pedig a 86 ezer dolláros árfolyamszintet is vissza tudta venni relatíve stabilan, kedd délután pedig már a 88 ezres szinttel küzd.