Döbbenetes jóslat érkezett az olaj áráról: ha bejön, elönti a filléres üzemanyag Magyarországot

A piacot a legtöbb elemző szerint a túlkínálat határozza meg, de ennyire alacsony árat még senki nem jósolt. Az olaj ára akár a hordónkénti 30 dollár körüli szintekig is eshet.
K. B. G.
2025.11.26, 06:20
Frissítve: 2025.11.26, 08:41

Az olajárak lejtőre kerülhetnek a következő években, így a Brent olajfajta hordónkénti ára 2027-re akár a 30 dollár körüli értékig is eshet a világpiacra ömlő túlkínálat hatására – állítja a JPMorgan elemzése.

Oil,Field,,Oil,Drilling,Rig,In,The,Evening olajkereslet Oroszország
Fotó: Shutterstock

A Brent ára már idén is 16 százalékot esett – idézi fel az Oil Price összefoglalója, miközben a béke lehetőségének közeledése további nyomást helyezhet a nyersanyag árára.

A béke közeledése is az olaj árának esését hozza

Vasárnap, az amerikai–ukrán tárgyalások után mind a két fél optimizmusának adott hangot, miközben kedden az amerikaiak az oroszokkal is tárgyaltak Abu-Dzabiban. Ugyanakkor a túlkínálattal kapcsolatos félelmek ellenére az elemzők és a befektetési bankok mindeddig nem jósoltak 40 dolláros vagy az alatti olajárat. Egy esetleges ukrajnai béke pedig tovább csökkentheti a nyersanyag árát, ha az orosz olajat érintő szankciókat és korlátozásokat lazítanák.

A Goldman Sachs az amerikai olajpiacot meghatározó olajfajta, a WTI esetében jövőre 53 dolláros átlagárat jövendöl. 

A befektetési bank szerint ezért érdemes az olaj árának esésére fogadniuk a befektetőknek. A következő évben ugyanis a napi 2 millió hordót is elérheti a túlkínálat. Azonban a Goldman szerint 2027-re helyre állhat a piac egyensúlya.

Magyarországon kedden a

  • 95-ös benzin ára: 579 Ft/liter,
  • a gázolaj ára: 603 Ft/liter a magyarországi benzinkutakon.

Az autósok számára a kedvezőbb az lenne, ha a JPMorgan előrejelzése válna valóra, ám érdemes megjegyezni, hogy az üzemanyagárak nem csupán az olaj árától függenek, a finomítói marzs, a dollárárfolyam, a kiskereskedői haszon alakulása vagy épp a különböző adóterhek is szerepet játszanak. Így arra azért kár számítani, hogy a jelenlegi ár nagyjából felére jósolt szint mellett a benzin vagy a gázolaj ára is lefeleződik.

