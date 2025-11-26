Döbbenetes jóslat érkezett az olaj áráról: ha bejön, elönti a filléres üzemanyag Magyarországot

Az olajárak lejtőre kerülhetnek a következő években, így a Brent olajfajta hordónkénti ára 2027-re akár a 30 dollár körüli értékig is eshet a világpiacra ömlő túlkínálat hatására – állítja a JPMorgan elemzése.

Fotó: Shutterstock

A Brent ára már idén is 16 százalékot esett – idézi fel az Oil Price összefoglalója, miközben a béke lehetőségének közeledése további nyomást helyezhet a nyersanyag árára.

A béke közeledése is az olaj árának esését hozza

Vasárnap, az amerikai–ukrán tárgyalások után mind a két fél optimizmusának adott hangot, miközben kedden az amerikaiak az oroszokkal is tárgyaltak Abu-Dzabiban. Ugyanakkor a túlkínálattal kapcsolatos félelmek ellenére az elemzők és a befektetési bankok mindeddig nem jósoltak 40 dolláros vagy az alatti olajárat. Egy esetleges ukrajnai béke pedig tovább csökkentheti a nyersanyag árát, ha az orosz olajat érintő szankciókat és korlátozásokat lazítanák.

A Goldman Sachs az amerikai olajpiacot meghatározó olajfajta, a WTI esetében jövőre 53 dolláros átlagárat jövendöl.

A befektetési bank szerint ezért érdemes az olaj árának esésére fogadniuk a befektetőknek. A következő évben ugyanis a napi 2 millió hordót is elérheti a túlkínálat. Azonban a Goldman szerint 2027-re helyre állhat a piac egyensúlya.

Magyarországon kedden a

95-ös benzin ára: 579 Ft/liter,

a gázolaj ára: 603 Ft/liter a magyarországi benzinkutakon.

Az autósok számára a kedvezőbb az lenne, ha a JPMorgan előrejelzése válna valóra, ám érdemes megjegyezni, hogy az üzemanyagárak nem csupán az olaj árától függenek, a finomítói marzs, a dollárárfolyam, a kiskereskedői haszon alakulása vagy épp a különböző adóterhek is szerepet játszanak. Így arra azért kár számítani, hogy a jelenlegi ár nagyjából felére jósolt szint mellett a benzin vagy a gázolaj ára is lefeleződik.