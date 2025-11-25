Végre: újra felépíthetik a magyar várat, csak kettő hasonló van az egész világon – a polgármester elszánta magát

Mátraderecskén áprilisban indul a régészeti feltárás, amely akár évszázadok óta rejtett titkokat is felszínre hozhat. A cél nem kevesebb, mint újjáépíteni Magyarország egyik legkülönlegesebb, XIII. századi erődítményét: Kanázsvárat – írta a Heol.hu.

Mátraderecske történelmi dobásra készül: áprilisban indul a feltárás Kanázsvár romjainál, és ha minden jól megy, újra felépülhet az ország egyetlen francia alaprajzú vára / Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

A hevesi település polgármestere, Forgó Gábor megerősítette: a Kanázsvár romjainak vizsgálata hamarosan elkezdődik, és ha a feltárás sikeres, a vár teljes rekonstrukciója következhet.

Ez nem csupán turisztikai szenzáció lenne – Magyarország egyetlen francia sarokváráról van szó, amelynek párjai csak Franciaországban és a Szentföldön találhatók.

A történet II. András király udvaráig nyúlik vissza. A vár építését Pelsőczy Bebek tárnokmester rendelte meg, aki egy keresztes hadjárat során francia mestereket hozott haza. A különleges alaprajzú erődítmény a török kor óta elhagyatott lehet, és előtte is csupán egy 10–15 fős őrség vigyázta.

A mostani tervek szerint nemcsak a vár születhet újjá. A polgármester jelezte: a 800 méteres kazamata – amely a várat és a kastélyt kötötte össze – szintén felújításra kerülne. A régészeti feltárás 8 millió forintba kerül, de a több százmilliós újjáépítést pályázati forrásból fedeznék.

Forgó Gábor szerint ez csak a kezdet: további turisztikai fejlesztéseket is terveznek, hogy Mátraderecske igazi történelmi központtá váljon. A középkori erőd újjászületése pedig akár az ország egyik legizgalmasabb kulturális beruházása lehet.

Kanázsvár lesz a turisztikai reneszánsz legújabb mérföldköve

A diósgyőri vár felújítása tökéletes példaként szolgálhat a mátraderecskei rom újjáépítéséhez. Ahogy Diósgyőrben a Modern Városok Program keretében komplex, interaktív turisztikai helyszínt alakítanak ki, úgy Kanázsvár is lehetne nem csupán történelmi emlékhely, hanem élő kulturális központ. A Diósgyőrben a külső várban bemutatják a középkori mindennapokat, a palotában pedig királyi és lovagi élmények várják a látogatókat, ami jól mutatja, milyen turisztikai potenciál rejlik egy jól rekonstruált középkori várban.

A diósgyőri projekt egyik mérföldköve volt az észak-keleti torony tetőszerkezetének visszaállítása, ami érdemi előrelépést jelentett a felújításban. Ez példát adhat Kanázsvár rekonstrukciójához is: a vár és a hozzá tartozó kazamata felújítása nemcsak történelmi hitelességet teremtene, hanem a látogatók számára is látványos attrakciót nyújtana.