Megindultak lefelé az európai áramárak – továbbra is Budapesten a legalacsonyabbak a rezsiszámlák

Augusztusban is Budapesten volt a legolcsóbb az áram a lakosság számára az uniós fővárosok között, de a legkevesebbet az EU-n kívüli kijeviek fizettek. A budapestinél kisebb volt a belgrádiak, továbbá az olcsósági sorrendbe újként bekerült oslóiak tarifája is. Az EU-n belül továbbra is budapesti gázár a legalacsonyabb.

2 órája | Szerző: B. H. L.

2 órája | Szerző: B. H. L.