Az MVM csoport termelési jövőképe négy fő pilléren áll. Ezek a nukleáris energiatermelés, a megújuló alapú áramtermelés, a rugalmas eszközökbe történő beruházások és a fenntartható energiaátmenet biztosítsa – ismertette Kiss Csaba, az MVM csoport termelési vezérigazgató-helyettese.

Összesen 70 évig élhetne a paksi atomerőmű.

Fotó: Jászai Csaba

Bár a csoport energiatermelésének 83 százaléka már most is karbonsemleges, az arányt növelni kell annak érdekében, hogy 2050-re – a nemzeti energiastratégiával összhangban – az MVM is elérje a teljes karbosemlegességet. Ennek egyik kiemelt eszköze a nagy rendelkezésre állással működő, és az ország áramtermelésének 47 százalékát biztosító atomerőműblokkok üzemidejének további meghosszabbítása. Ez egyébként szakmai körökben egy új fogalom, rövidítés bevezetésével járt: további üzemidő-hosszabbítási projekt, azaz TÜH.

Az Euratom megállapodás értelmében az Európai Bizottságot tájékoztatni kell arról, ha egy országban meg kívánják hosszabbítani az üzemidőt. Ezt követően a bizottság ellenőrzi, hogy a projekt tervei összhangban állnak-e az Euratom elvárásaival – erről már Horváth Péter János, az erőműtársaság vezérigazgatója beszélt. Mint ismertette, a TÜH-projekt 2022 szeptemberében indult, az előkészületek aktívan zajlanak. A tervek szerint a további 20 éven át történő működésnek köszönhetően a paksi blokkok üzemideje a 2052 és 2057 közötti években jár majd le. A TÜH nemzetgazdasági előnyei között Horváth Péter János ismertette, hogy

nem kell új erőművet építeni,

az ehhez szükséges feltételek megteremtése sokkal kevesebbe kerül, mint egy új erőmű építése,

továbbra is Pakson lesz a legolcsóbb az áram előállítása,

megmarad 4000 munkahely

az erőmű továbbra is hozzájárul a klímacélok megvalósításához.

Az erőmű üzemanyagellátása érdekében az Ukrajnában folyó háború miatt új szállítási útvonalat kellett kidolgozni. „Ezt a kihívást megoldottuk, egyúttal kettőről három évre növeltük a tüzelőanyag-készletünket” – jelentette ki a vezérigazgató. Bár a létesítmény 12 hónapos üzemanyagciklusát már 15 hónaposra növelték, folynak e téren a további fejlesztések, ahogyan dolgozik a társaság az üzemanyag-beszerzés diverzifikálásán is. Ez utóbbi uniós elvárás és vállalati érdek is, mindazonáltal az orosz szállító az elmúlt negyven évben megbízhatóan szállított.

Félmillió cserélhető berendezést kellett megvizsgálni

Az üzemidő-hosszabbítás fő kihívása műszaki szempontból az, hogy hogyan újíthatók fel a létesítmények nem cserélhető berendezései – mondta Czibula Mihály, a TÜH projekt vezetője. Az erőműtársaság 2028-ban nyújtja majd be a hazai nukleáris hatóságnak az üzemidő-hosszabbítására vonatkozó tervét, ennek részeként azon elképzeléseit is, hogy mit tervez a nem cserélhető berendezésekkel. Mindazonáltal a mintegy félmillió cserélhető berendezés helyzete sem egyszerű, az állapotuk felmérése megtörtént Tóth Pál, az erőműtársaság vezérigazgató-helyettesének tájékoztatása szerint.

Körülbelül 250 berendezéscsoport felújítására lesz szükség, ezek részben már megkezdődtek. Az üzemidő-hosszabbítás teljes várható költsége másfél milliárd euró.

Horváth Péter János beszélt arról is, hogy a paksi atomerőmű területén is megkezdődött a kiégett fűtőanyagok későbbi újrahasznosítása érdekében történő tárolása, továbbá kitért az atomtechnológia egy viszonylag fiatal területére, a kis moduláris atomreaktorokra.