Az E.ON Hungária csoport több mint 165 ezer új okosmérőt telepít a Dunántúlon és Pest vármegyében családi otthonokba, egyéb ingatlanokba, ipari és vállalati létesítményekbe. A beruházáshoz 10,074 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz (RRF) forrásaiból, a munka a magyar kormány előfinanszírozásával és támogatásával zajlott.

Okosmérő váltja a leolvasót / Fotó: E.ON

Az E.ON ügyfeleinél van az okosmérők kétharmada

A beruházás összesen 20 milliárd forintba került – derült ki a társaság közleményéből. A helyreállítási terv önálló energetikai fejezete, az úgynevezett RepowerEU részeként további több mint 525 ezer okosmérő telepítése várható. A következő években – egyéb társaságok telepítéseivel együtt – összesen 800 ezer ilyen berendezés kínál internetes hozzáférést a nagy pontosságú mérési adatokhoz. A szolgáltatók és a felhasználók így rugalmasan igazíthatják ki termelésüket, valamint transzparens és pontos adatokhoz juthatnak Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárának tájékoztatása szerint.

Az E.ON az elmúlt években folyamatosan növelte szolgáltatási területén az okosmérők arányát. Ez egy eleme annak a stratégiának, amelynek célja a Dunántúl és Pest vármegye áramhálózatának teljes megújítása.

Az idén saját forrásainkból mintegy 390 millió, a következő esztendőkben rekordösszegű, összesen egymilliárd euró értékben fejlesztjük hálózatunkat. Ennek előnyei elsősorban az ügyfeleinknél jelentkeznek majd

– mondta Guntram Würzberg, a csoport elnök-vezérigazgatója.

Az RRF forrásaiból biztosított okosmérők többségét már felszerelték, ezzel 432 ezerre nő az E.ON területén használt okosmérők száma. Magyarországon összesen 650 ezer okosmérő üzemel, több mint kétharmaduk az E.ON ügyfeleinél.

Széles körben jelentkeznek az előnyök

A beruházás elősegíti a megújuló energiaforrások, különösen a robbanásszerű gyorsasággal elterjedt napelemes rendszerek beillesztését a villamosenergia-rendszerbe. Ezzel kiemelten támogatja Magyarország klímacéljainak megvalósulását. Az okosmérők elterjedésével az otthonokban is kézzelfoghatóvá válik az energiaipar jelenleg zajló teljes átalakulása. A változásban a megújuló energiaforrások, főként a napelemek mellett kiemelt szerepet kapnak az „okos” műszaki megoldások.

A hagyományos mérőórákat egyre több helyen váltják fel az új generációs okoseszközök. Ezek külső megjelenésükben is modernek – magyarázza a közlemény –, az ügyfelek szempontjából azonban a legfontosabb tulajdonságuk, hogy szükségtelenné teszik a mérő személyes leolvasását.

Ezek a készülékek ugyanis folyamatos kapcsolatban vannak az E.ON központjával, automatikusan küldenek és fogadnak adatokat. Az új típusú okosmérők kifejezetten hasznosak azon ügyfelek számára, akik háztartási méretű napelemes rendszerrel rendelkeznek. A mérő kijelzőjéről könnyedén leolvasható, hogy az ügyfél mennyi energiát használt fel, vagy táplált vissza a hálózatba.

A napelem-tulajdonosok arra is használhatják az okosmérőt, hogy arra az időszakra időzítsék háztartási eszközeik használatát, amikor a napelemek a legtöbb energiát termelik.

Az okosmérők lehetőséget adnak olyan fontos kiegészítő szolgáltatásokra is, mint a napelemek távszabályozása vagy az áramellátás távolról indított visszakapcsolása. Mivel a készülék folyamatosan gyűjti és továbbítja az adatokat, egy esetleges áramszünetről is csaknem azonnal értesülnek az energiavállalat szakértői. Ezen információk a gyors hibaelhárítást is segítik.

Milyen előnyöket kínálnak még az okosmérők?