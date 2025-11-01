Ilyen törvény még nem volt Magyarországon: a kormány most elmondta, mit akar vele elérni
Megszületett Magyarország első mesterségesintelligencia-törvénye – erre hívta fel a figyelmet szombaton a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Ebben a technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a 2025. évi LXXV. törvény az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének végrehajtása mellett a magyarországi vállalkozások és felhasználók védelmét is hatékonyan biztosítja.
A kormány ígérete szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyar emberek és a hazai kkv-k a technológiai átalakulás nyertesei legyenek.
Mesterséges intelligencia: ilyen törvény még nem volt Magyarországon
A Mesterséges Intelligencia Stratégia megújítását követően újabb fontos mérföldkő érkezett el:
megszületett Magyarország első mesterségesintelligencia-törvénye,
amely hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. Szolnoki Szabolcs hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megteremtse
- a biztonságos,
- átlátható
- és felelős
mesterségesintelligencia- (MI-) használat jogi kereteit. A NGM szakmai előkészítése mellett megalkotott jogszabály szorosan kapcsolódik a kormány 2025 szeptemberében elfogadott új Mesterséges Intelligencia Stratégiájához.
Mit jelent a gyakorlatban a mesterséges intelligencia új törvénye?
A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a hazai intézményrendszer kialakítása során is a nemzeti érdekek és a magyar innovációs potenciál volt meghatározó. A jogszabály ezt szem előtt tartva jelöli ki azokat a hazai hatóságokat, amelyek az uniós MI-rendelet végrehajtásáért felelnek:
- egyrészt a bejelentő hatóságot, amely az MI-rendszerek megfelelőségét tanúsító szervezeteket jelöli ki.
- Másrészt a piacfelügyeleti hatóságot, amely az MI-rendszerek jogszerű használatát ellenőrzi.
Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
A kormány stratégiai döntésével összhangban a törvény létrehozza a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsot.
A Mesterséges Intelligenciáért Felelős Kormánybiztos által vezetett testület irányelvek kidolgozásával segíti majd az egységes jogalkalmazást, figyelemmel kíséri a technológiai fejlődést és a hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokkal és szakpolitikai javaslatokkal támogatja a kormány munkáját.
A tanács széles körű egyeztetési fórumként fog működni, amely rendszeresen konzultál az MI hazai szereplőivel – a kutatási, gazdasági és társadalmi szféra képviselőivel egyaránt.
