Csodájára jár a tízezres magyar kisváros, 35 éve nem láttak ilyet: kilenc utat aszfaltoztak le 370 millió forintból
Jelentős útépítés fejeződött be Sarkadon – írta meg az MTI. Ez egy újabb Békés vármegyei helyszín, ahol fejlesztések zajlanak. A napokban számos kisebb és nagyobb beruházás látott napvilágot, amelyek ugyancsak ez a térséget érintik.
Az önkormányzat azt közölte, hogy jelentős útépítés fejeződött be a Békés vármegyei Sarkadon, amelyre a település
csaknem 372 millió forint uniós támogatást nyert el.
A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből elnyert 371,67 millió forintból készült el.
Útépítés: 35 éve nem láttak ilyet a tízezres magyar kisvárosban
A támogatásból kilenc önkormányzati tulajdonú, eddig szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utat aszfaltoztak le 3300 méteren. Az önkormányzat felhívta rá a figyelmet, hogy 150 utca van Sarkadon, a beruházás az utcák mindössze 6 százalékát érintette, ám ilyen jellegű útépítésre
az 1990-es évek óta nem volt példa
a mintegy kilencezer lakosú városban.
Valami történik Békés vármegyében
Békés vármegyének most különösen jó időszaka van. Nem csak Sarkadon történtek fejlesztések, a napokban számoltunk be róla, hogy több mint félmilliárd forintos fejlesztéssorozat indul Békéscsabán.
A Versenyképes Járások Program révén több fejlesztés indul, de a Modern Városok Programban már elkezdett útépítés befejezéséhez is érkezik plusztámogatás. Ebből a pénzből
- parkolókat építenek,
- útfelújításokat terveznek önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi föld- és dűlőutakon,
- trafiboxokat telepítenek a közlekedésbiztonság javítása érdekében,
- felújítják a Széchenyi ligeti játszóteret,
- korszerűsítik a Jókai Színház, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár épületét,
- zöldfelület-gondozáshoz szükséges eszközöket szereznek be,
- valamint nyári napközis táborokra fordítanak pénzt.
Az önkormányzat korábban az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből nyert el 770 millió forintot, abból megépítették a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja első szakaszát a Kétegyházi út és a Csányi utca között.
Két óriásberuházás is folyamatban van: az egyik a békéscsabai repülőtér fejlesztése, a másik pedig egy négysávos autópálya építése Békéscsaba és Debrecen között.
A magyar kormány a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül fejlesztésbe kezd, hogy növelje a kapacitásokat. A vidéki repülőtér beruházásának célja, hogy támogassa a vármegye gazdasági fejlődését.