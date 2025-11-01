Deviza
Sarkad
békés vármegyei
útépítés
aszfaltozás

Csodájára jár a tízezres magyar kisváros, 35 éve nem láttak ilyet: kilenc utat aszfaltoztak le 370 millió forintból

A beruházás az utcák mindössze 6 százalékát érintette. Mégis, a mostani útépítés szinte történelmi eseménynek számít a településen.
Hecker Flórián
2025.11.01, 07:20
Frissítve: 2025.11.01, 07:35

Jelentős útépítés fejeződött be Sarkadon – írta meg az MTI. Ez egy újabb Békés vármegyei helyszín, ahol fejlesztések zajlanak. A napokban számos kisebb és nagyobb beruházás látott napvilágot, amelyek ugyancsak ez a térséget érintik.  

útépítés, aszfaltozás, betonozás, építkezés
Útépítés: 35 éve nem láttak ilyet a tízezres magyar kisvárosban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az önkormányzat azt közölte, hogy jelentős útépítés fejeződött be a Békés vármegyei Sarkadon, amelyre a település 

csaknem 372 millió forint uniós támogatást nyert el.

A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből elnyert 371,67 millió forintból készült el.

Útépítés: 35 éve nem láttak ilyet a tízezres magyar kisvárosban

A támogatásból kilenc önkormányzati tulajdonú, eddig szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utat aszfaltoztak le 3300 méteren. Az önkormányzat felhívta rá a figyelmet, hogy 150 utca van Sarkadon, a beruházás az utcák mindössze 6 százalékát érintette, ám ilyen jellegű útépítésre

az 1990-es évek óta nem volt példa

a mintegy kilencezer lakosú városban.

Valami történik Békés vármegyében

Békés vármegyének most különösen jó időszaka van. Nem csak Sarkadon történtek fejlesztések, a napokban számoltunk be róla, hogy több mint félmilliárd forintos fejlesztéssorozat indul Békéscsabán.

A Versenyképes Járások Program révén több fejlesztés indul, de a Modern Városok Programban már elkezdett útépítés befejezéséhez is érkezik plusztámogatás. Ebből a pénzből

  • parkolókat építenek,
  • útfelújításokat terveznek önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi föld- és dűlőutakon,
  • trafiboxokat telepítenek a közlekedésbiztonság javítása érdekében,
  • felújítják a Széchenyi ligeti játszóteret,
  • korszerűsítik a Jókai Színház, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár épületét,
  • zöldfelület-gondozáshoz szükséges eszközöket szereznek be,
  • valamint nyári napközis táborokra fordítanak pénzt.

Az önkormányzat korábban az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből nyert el 770 millió forintot, abból megépítették a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja első szakaszát a Kétegyházi út és a Csányi utca között.

Két óriásberuházás is folyamatban van: az egyik a békéscsabai repülőtér fejlesztése, a másik pedig egy négysávos autópálya építése Békéscsaba és Debrecen között.

Magyarország új nagy vidéki repülőtere: fontos részletek derültek ki a kormánydöntésről, így fog megépülni – az út másik oldalán már laknak
A magyar kormány a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül fejlesztésbe kezd, hogy növelje a kapacitásokat. A vidéki repülőtér beruházásának célja, hogy támogassa a vármegye gazdasági fejlődését.

