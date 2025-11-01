Kiakadt a polgármester: hatalmas pláza épül a városban, de román nyelven hirdetik az új állásokat – figyelmeztette a székelyudvarhelyi lakososokat

Kevesebb mint egy hónap múlva megnyitja kapuit városunk történetének egyik legnagyobb beruházása, a Riverside Retail Park — közölte Facebook oldalán Székelyudvarhely polgármestere.

Székelyudvarhelyre gigantikus beruházás érkezik / Fotó: Szakács-Paál István Facebook oldala

Bár a befektetésnek köszönhetően több mint 160 állandó munkahely jön létre, a polgármester a Facebookon adott hangot megdöbbenésének azzal kapcsolatban, hogy az álláshirdetéseket kezelő oldalon jellemzően románul lehet jelentkezni az állásokra.

Pedig különféle állásokról van szó: az üzletvezetői pozícióktól egészen az eladói vagy polcfeltöltői munkakörökig.

Szakács-Paál István üdvözölte a 15 ezer négyzetméteres kereskedelmi felület, pláza megépülését, amely olyan nemzetközi márkák és helyi vállalkozások kezdenek majd működni néhány hét múlva, mint a

CCC,

New Yorker,

Sinsay,

Noriel,

valamint számos helyi érdekeltségű üzlet, például Vekker, Blansh, Factory Fast Food, Booksy.

Személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy az új üzletekben helyi munkaerő dolgozzon, és ne más városokból érkezzenek ide munkavállalók

— fogalmazott, majd hozzátette: fontos tudni, hogy ezek a nemzetközi láncok nem Facebook-csoportokban vagy a helyi sajtóban hirdetik meg az állásaikat, hanem különböző, gyakran román nyelvű állásportálokon, amelyeket nem mindenki követ rendszeresen.

Nem csak Székelyudvarhelyen van probléma az új boltok körül

A romániai retail szektor mostanában a gyengülés jeleit mutatja. Nemrég felreppent a hír, hogy a Carrefour eladhatja a teljes romániai hálózatát, miután az áruházlánc forgalma visszaesett. A román sajtó értesülése szerit a vevőt a BNP Paribas bank segítségével keresik és a francia élelmiszerüzlet-lánc Lengyelországból és Argentínából is kivonulhat.

Az év első kilenc hónapjában az áruházlánc árbevétele hozzávetőleg 2,2 milliárd euró volt, 1,9 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

Ez a növekedés lényegesen kisebb az utóbbi 12 hónap 6,1 százalékos inflációs rátájánál, ami azt jelenti, hogy a forgalom visszaesett. A cégnek tavaly sem volt sikeres éve, a bevételei stagnáltak, 17,625 milliárd lejt tettek ki.