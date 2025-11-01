Történelmi döntés: Svédország büszkesége Kínába költözött, soha nem látott gyárat épített – ez súlyos üzenet Európának

A Scania tehergépkorcsi-gyártó első nyugati járműgyártóként kapott teljes körű gyártási engedélyt egy kizárólagos tulajdonú tehergépkocsigyárra Kínában. A vállalat 134 éves történelmének egyik jelentős lépését teszi meg azzal, hogy megnyitja harmadik globális ipari központját. A beruházás nemcsak a Scania globális jelenlétét erősíti, hanem a vállalatot a világ legnagyobb tehergépkocsi-piacának középpontjába helyezi – közölte a vállalat, amelyet elsőként a Hungarokamion.hu talált meg.

Scania: Svédország büszkesége Kínába költözött / Fotó: Gustav Lindh / Scania

A Scania a világ vezető busz, tehergépkocsi, valamint tengeri és ipari motorokat gyártó cégeinek egyike. Az 1891-ben alapított svéd Scania ma már több mint 100 országban tevékenykedik, és körülbelül 46 ezer főt foglalkoztat. A Scania AB egyedüli részvényese a Traton Sweden AB, amely a Traton SE közvetett, teljes tulajdonú leányvállalata.

A Traton SE a Volkswagen AG leányvállalata, és a frankfurti, valamint a Nasdaq Stockholmi Értéktőzsdén jegyzik. Mind a Scania, mind a Traton a Volkswagen csoport része. Központja Södertälje városában van, Svédországban.

Scania: Svédország büszkesége Kínába költözött

Az új létesítmény a Csiangszu tartománybeli Rugao városában található, és a Scania eddigi egyik legnagyobb beruházását jelenti.

A 800 ezer négyzetméteres területen évente legfeljebb 50 ezer jármű gyártanak majd, amellyel a kínai, valamint más ázsiai és nemzetközi piacokat fogják kiszolgálni. Az üzem mintegy 3000 új munkahelyet teremt, a beruházás összértéke pedig kétmilliárd euró.

A rugaói üzem szinte teljes egészében megújuló energiaforrásokat használ majd, köztük helyben előállított biogázt és zöldáramot. „Rugaói telephelyünk több mint egy gyár, része lesz Kína dinamikus innovációs környezetének, és előremozdítja a Scania saját fejlődését” – mondta Christian Levin, a Scania és a TRATON GROUP elnök-vezérigazgatója.

„A helyi gyártás és innováció együttesével kihasználhatjuk Kína gyorsaságát és kreativitását, erősíthetjük globális képességeinket, és felgyorsíthatjuk a fenntartható közlekedés felé történő átállást.”