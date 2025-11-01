Történelmi döntés: Svédország büszkesége Kínába költözött, soha nem látott gyárat épített – ez súlyos üzenet Európának
A Scania tehergépkorcsi-gyártó első nyugati járműgyártóként kapott teljes körű gyártási engedélyt egy kizárólagos tulajdonú tehergépkocsigyárra Kínában. A vállalat 134 éves történelmének egyik jelentős lépését teszi meg azzal, hogy megnyitja harmadik globális ipari központját. A beruházás nemcsak a Scania globális jelenlétét erősíti, hanem a vállalatot a világ legnagyobb tehergépkocsi-piacának középpontjába helyezi – közölte a vállalat, amelyet elsőként a Hungarokamion.hu talált meg.
A Scania a világ vezető busz, tehergépkocsi, valamint tengeri és ipari motorokat gyártó cégeinek egyike. Az 1891-ben alapított svéd Scania ma már több mint 100 országban tevékenykedik, és körülbelül 46 ezer főt foglalkoztat. A Scania AB egyedüli részvényese a Traton Sweden AB, amely a Traton SE közvetett, teljes tulajdonú leányvállalata.
A Traton SE a Volkswagen AG leányvállalata, és a frankfurti, valamint a Nasdaq Stockholmi Értéktőzsdén jegyzik. Mind a Scania, mind a Traton a Volkswagen csoport része. Központja Södertälje városában van, Svédországban.
Scania: Svédország büszkesége Kínába költözött
Az új létesítmény a Csiangszu tartománybeli Rugao városában található, és a Scania eddigi egyik legnagyobb beruházását jelenti.
A 800 ezer négyzetméteres területen évente legfeljebb 50 ezer jármű gyártanak majd, amellyel a kínai, valamint más ázsiai és nemzetközi piacokat fogják kiszolgálni. Az üzem mintegy 3000 új munkahelyet teremt, a beruházás összértéke pedig kétmilliárd euró.
A rugaói üzem szinte teljes egészében megújuló energiaforrásokat használ majd, köztük helyben előállított biogázt és zöldáramot. „Rugaói telephelyünk több mint egy gyár, része lesz Kína dinamikus innovációs környezetének, és előremozdítja a Scania saját fejlődését” – mondta Christian Levin, a Scania és a TRATON GROUP elnök-vezérigazgatója.
„A helyi gyártás és innováció együttesével kihasználhatjuk Kína gyorsaságát és kreativitását, erősíthetjük globális képességeinket, és felgyorsíthatjuk a fenntartható közlekedés felé történő átállást.”
A Scania 60 éve jelen van a kínai haszongépjármű-piacon, amely nemcsak a világ legnagyobb teherautó-piaca, hanem a közlekedési innováció, a digitalizáció, az autonóm járművek és az elektromos hajtás egyik központja is. Az új ipari központ, valamint a rugaói és sanghaji K+F központok révén a Scania tovább erősíti kínai jelenlétét és az együttműködést a helyi partnerekkel – írták.
A rugaói ipari központ a TRATON Moduláris Rendszer (TMS) része lesz, amely lehetővé teszi, hogy a Scania és a TRATON csoport márkái hatékonyan méretezzék és testre szabják termékeiket a különböző piacok igényei szerint.
A TMS révén kínai fejlesztésű technológiák is integrálhatók a globális portfólióba.
Kétféle termékkínálatot terveznek.
- A hagyományos Scania-modellek, a márka globális sztenderdjei szerint, igényes felhasználásra és széles szolgáltatási kínálattal a testre szabható a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz – mind nyerges vontatók, mind járóképes alvázak széles körű szolgáltatási portfóliójával.
- NEXT ERA, egy új nyergesvontató-termékcsalád, amelyet kifejezetten a kínai távolsági és nagy volumenű fuvarozás igényeire fejlesztettek ki.
A NEXT ERA termékvonal új fejezetet nyit a Scania kereskedelmi kínálatában a kínai digitális ökoszisztémához illeszkedve, nagy volumenű szállításra optimalizálva, szabványosított szolgáltatási csomaggal.
A termelés Rugaóban 2025 végén indul, a NEXT ERA modellek pedig 2026 első felében kerülnek piacra.
Miért költözött Kínába Svédország büszkesége?
A bejelentés kapcsán a Reuters beszélt Christian Levinnel, a Scania vezérigazgatójával. „Ez valójában azt jelenti, hogy Kínában termelünk Ázsia számára, ha úgy tetszik. Azáltal, hogy megvalósítjuk itt a gyárat, elkezdhetünk úgy működni, mint ahogy Európában vagy Latin-Amerikában tesszük, ahol nagy ipari központjaink vannak. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek testre szabott termékeket és rövid átfutási időt is kapnak”.
Levin kiemelte, hogy a Scania kínai gyártásakor azt is figyelembe vették, hogy a világ második legnagyobb gazdasága, milyen sikereket ért el a szabadkereskedelmi megállapodások megkötésében különböző országokkal.
Ez a gyár valószínűleg legalább annyi piacot tud kiszolgálni a szabadkereskedelmi megállapodások keretében, mint az európai gyárak.
Kitért a globális kereskedelemben tapasztalható folyamatos bizonytalanságra, mint ami további okot ad arra, hogy a vállalat megossza a kockázatokat.
Amit ma természetesnek veszünk, hogy Európa szabadkereskedelmi megállapodást kötött X és Y országgal, az nem feltétlenül lesz igaz holnap. Ezért nekünk valóban jó, ha van egy harmadik központunk Kínában, ami növeli a rugalmasságunkat – érvelt.
Európa cammog, miközben Kína száguld: az autók után a kamionok piacán is lemaradhat az öreg kontinens
Miközben Kínában már javában zajlik a teherautók villamosítása, Európa szinte még el sem indult az úton. Az elektromos kamionok terjedését számos dolog akadályozza Európában, így viszont a lemaradás borítékolható.