Amikor a raktár gondolkodni kezd – magyar automatizáció Bérces Pállal

„Volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy ebben olyan túl sok nincsen és egy ponton vége van ennek a történetnek. Aztán az elmúlt 5-10 év alatt a logisztika nagyot robbant, az automatizáció egyre inkább teret nyert. Így most már merem azt mondani, hogy nemcsak a nyugati világban és a fejlett gazdaságokban, hanem ez itt van Magyarországon is” – mondta a Világgazdaság hetente megjelenő podcastműsorában, a Kávészünet legújabb adásában Bérces Pál, a QLM csoport alapítója és ügyvezető igazgatója. Az MBH Bank közreműködésével szombatonként megjelenő műsorunkban hétről hétről mutatjuk be a hazai kkv-világ egyik meghatározó szereplőjét, aki egy-két évtized alatt a nemzetgazdasági jelentőségre tett szert.

Bérces Pál története a 2000-es évek közepére nyúlik vissza, kezdetben állványrendszerekkel foglalkoztak, mára azonban a kutatásfejlesztés is része a cég hétköznapi működésének. Olyannyira, hogy egy saját raktárirányítási rendszert fejlesztettek, ami újdonságnak számított idehaza, sokan nem is értették Magyarországon, hogy az micsoda. Ennek ellenére úgy látja, hogy hosszú távon is ez határozhatja meg a cég jövőjét és stratégiáját. Ugyanakkor nemcsak az automatizációval foglalkoznak, hanem forgalmazással is, aminek azonban megvannak a buktatói. „Ez egy borzasztóan egyszerű kereskedelmi tevékenység, ebből adódóan könnyű is, hogy kihúzzák a talajt a lábam alól. Egy szállító bármikor mondhatja azt, hogy jövő héttől nem szeretnék veletek dolgozni”, fogalmazott Bérces Pál, aki kiemelte mérnökeinek teljesítményét, a cégcsoporton belül ugyanis mintegy 40-50 kutató dolgozik.

Nagyon ügyes mérnökcsapatom van. Hogy egy példával bizonyítsam, a nyáron fejeztünk be egy hároméves kutatásfejlesztési programot közel húszfős kis csapattal, akikkel vezető nélküli targoncákat fejlesztettünk. Reményeim szerint még ebben az évben két operációba be is vezetjük ezeket a megoldásokat

– árulta el a cégtulajdonos, aki hozzátette, hogy hisz abban, hogy megtudják ezt a magyar mérnökökkel oldani. Bár néha azt gondolja, hogy a mesterséges intelligencia inkább egy hívószó, a valóságban egyre erősebb nyomást jelent a számukra.

„Helyet kell adni neki, haladunk ebbe az irányba is” – mondta a mesterséges intelligenciáról.

A műsorban arról is beszélt, a fia is részt vállal a cégvezetésben, reményei szerint a későbbiekben átveszi az irányítást a cégcsoport felett. Elárulta, hogy milyenek a tapasztalatai a kínaiakról, akikkel gyakran kell tárgyalnia.