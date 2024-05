Ahol a földből kitörő gőz hozza a gazdagságot: Izlandon, a tűz és jég országában jártunk

Magyarország is erősít a geotermikus energia hasznosításában A geotermikus hőenergia az utóbbi hónapokban rendkívül felértékelődött, hiszen az ukrajnai háború miatt a mindennapok keserű valósága lett az energiafüggőség, ahogy a gázárak fékezhetetlen drágulása is alternatív megoldások keresése felé ösztönöz – nyilatkozta még korábban Palkovics László technológiai és ipari miniszter. A magyar kormány az energiaátmenet, ellátásbiztonság és megfizethetőség érdekében az összes energetikai ágazatot érintő programot dolgozott ki, ami az évtized végéig összesen 16 milliárd forint beruházást jelent. Ebben többek között szerepel a geotermia is, hiszen környezetbarát alternatív energiát képes biztosítani a hagyományos tüzelőanyagok elégetése helyett, míg az egyéb megújuló energiaforrásokkal szemben az év teljes időszakában, éjjel-nappal hasznosítható az energiatermelésre.