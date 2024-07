Akut baj nincs, kockázat van a Zaporizzsja Atomerőműben

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértői a múlt héten figyelemmel kísérték a Zaporizzsja Atomerőműben (ZNPP) folyó karbantartási munkálatokat, és ellenőrizték, hogy rendelkezésre állnak-e a pótalkatrészek a létesítményben.

Grossi jelezte: kiemelten fontos az atomerőművek pótalkatrész-ellátása /Fotó: Anadolu via AFP (illusztráció)

„Ezek a területek létfontosságúak a fenntartható nukleáris biztonság és védelem szempontjából, még akkor is, ha gyakran sürgetőbb nehézségek árnyékolják be őket – beleértve azt, hogy rendkívül sérülékeny a telephely kívülről érkező energiaellátása” – idézi az ügynökség közleménye a szervezet főigazgatóját, Rafael Mariano Grossit. Grossi hangsúlyozta, hogy – miközben a karbantartás elengedhetetlen a reaktorszerkezetek, rendszerek és alkatrészek leromlásának megelőzéséhez – utóbbi különösen nehéz volt a háború alatt, és nem is végzik el rendszeresen, átfogóan, ami tovább növelheti a nukleáris balesetek kockázatát. Ezért az ügynökség továbbra is nagyon szoros figyelemmel kíséri ezt a kérdést.

Az elmúlt napokban a NAÜ csapata megtekinthette

a 3-as reaktorblokk fő villamos transzformátorának alkatrészeinek folyamatos karbantartását,

a reaktorcsarnok, illetve a 6. blokk nukleáris segédépületének tervezett karbantartásét, beleértve az üzemanyagcserélő gép darut és a hőcserélőket, miközben

jelen voltak néhány elektromos, valamint műszer- és vezérlőberendezés karbantartásánál is.

E munkák során nem merültek fel nukleáris biztonsággal, illetve a megfigyelt karbantartással kapcsolatos védelmi kérdések. Ugyanakkor amikor meglátogatták az egyik turbinacsarnok nyugati részét, ismét nem férhetett hozzá.

Ott lehettek viszont a 4. blokk vészhelyzeti dízelgenerátorának tesztelésén, és mindent rendben találtak. A ZNPP oktatóközpontjában képzésekkel bővíteni kívánják az ipari radiográfia használatát, amire a fémek roncsolásmentességének vizsgálatához van szükség.

Közben lövöldöznek a környéken

Az elmúlt héten a NAÜ szakértői továbbra is robbanásokat és lövöldözéseket hallottak a helyszíntől különböző távolságokra. A hónap eleji sorozatos kiesések után helyreállt a közeli Enerhodar város energiaellátása, ott él a ZNPP legtöbb alkalmazottja. A ZNPP telephelyén a NAÜ szakértői ezen a héten rendszeresebben jutottak csapvízhez, mint a múlt héten, amikor hiány volt.