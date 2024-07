Nem marad a Lukoil nyakán az olaja

Nem tudni, hogy a Lukoil által a tengerre küldött olaj végül hol köt ki. Egy része közvetítőn és kerülőúton keresztül akár eljuthat Magyarországra is. Azonban – mint arról a Világgazdaság beszámolt – a szállítás szárazföldi szakaszán használandó, Magyarországig haladó Adria olajvezeték kapacitásai nem teszik lehetővé a teljes kieső import pótlását.

Magyarország az igazi megoldást várja

A Lukoiltól rendelt olaj szállítása ügyében az Európai Bizottság – amely erre nézve hétfőn felkérést kapott Magyarországtól és Szlovákiától – egyelőre nem lépett. Egyebek mellett azzal érvelt, hogy nincs uniós ellátási kockázat, hiszen Magyarország három hónapra való nyersolajtartalékkal rendelkezik. Diplomáciai szinten azonban pörögnek az események. Szijjártó Péter egyebek mellett az Ukrajnának szánt uniós katonai támogatás meg nem szavazását jelentette be, ám közölte: keleti szomszédunk továbbra is kap Magyarország felől villamos energiát és földgázt is.

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) már 23-án közzétette, hogy a kőolajtranzit korlátozása kapcsán felmerülő minden kérdésben szorosan együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztériummal.

Az EM a kialakult helyzetre reagálva összehívta ellátásbiztonsági munkacsoportját, amely az érintett vállalatok, szakmai szervezetek bevonásával áttekintette az eddig megtett és lehetséges további lépéseket.

Mindent megtesz Magyarország energiaellátásának biztonságáért és a hazai üzemanyag-ellátás további stabilitásáért.