Ezt még megúsztuk: a brutális meleg miatt veszélyben volt a magyar áramellátás

A hazai villamosenergia-rendszer vette az akadályokat a legmelegebb nyári napokon is, a háttérben jelentkező nehézségekből pedig semmit nem érzékelt a hatósági árak kényelmét élvező lakosság. Az energiapiaci szereplőknek viszont bőven volt okuk aggódni.

A napenergia-termelés már sikerágazat, de ad is feladatot bőven / Fotó: Karnok Csaba

Napenergiában már túl jók vagyunk

Az egyik kihívás éppen Magyarország büszkeségére, a kiemelkedően nagy súlyú napenergia-termelésére vezethető vissza. A megújuló alapú energiatermelés e formájával az a probléma, hogy nagysága a napszakok változása mellett az időjárás alakulásától is függ, így nehéz vele tervezni. Hirtelen nagy mennyiségben való megjelenése vagy eltűnése „rángatja” az áramrendszert. Emiatt a rendszerirányító, a Mavir – annak érdekében, hogy folyamatosan a kereslethez igazított árammennyiség álljon rendelkezésre – rendre kénytelen a naperőműveknél olcsóbban termelő erőműveket kisebb teljesítményre utasítani, illetve drágán kénytelen úgynevezett kiegyenlítő energiát vásárolni. A nyáron több alkalommal kellett csökkenteni a legolcsóbban termelő Paksi Atomerőmű teljesítményét is, holott az atomerőműveket – mint alaperőműveket – úgy gazdaságos üzemeltetni, ha azok folyamatosan és egyenletesen magas teljesítménnyel dolgoznak. A működő nukleáris blokkoknál még inkább szabályozható lesz az 5. és a 6. paksi blokkok működése. Ez műszakilag nagy előny, de nem árt felidézni, hogy a beruházás megtérülését az ideális, magas teljesítménykihasználásra kalkulálták.

A naperőművek okozta problémát piaci vélemények szerint a Napenergia Plusz Program további bővítése helyett a folyamatosan, illetve kiszámíthatóbban termelő megújulókra való erősebb fókuszálással lehetne tompítani.

Igaz, a szabályozás által háttérben tartott szélerőművek is ingadozva termelnek, de a naperőművekkel együtt működtetve már valamelyest kiegyenlíthetnék egymás kilengéseit. Hasonlóan fontos lenne a hazai geotermikus adottságok jobb kihasználása, erre viszont van is komoly kormányzati szándék.

Az árak is tükrözték a probléma nagyságát

Válaszában a minisztérium is azt írja, hogy a júliusi hőhullám egész Európát komoly kihívások elé állította. Az országonként eltérő árakat a villamosenergia-rendszerek különböző erőművi és strukturális felépítésére lehet visszavezetni, amelyek hatása a múlt hónapban tapasztalt időjárási és környezeti viszonyok között hangsúlyosabban jelent meg az árazásban. Az ellátás és a költségek alakulását nagyban befolyásolják a hazai és külföldi hálózatépítések, korszerűsítések is. (Korábbi cikkünk szerint Magyarországon is volt példa negatív áramárra a tőzsdén.)