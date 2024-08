Lukoil-ügy: még nincs jele a felvetett magyar „ellenlépésnek”

Mindenki áramot adna el Ukrajnának

Arról, hogy a határokon a kereskedelmi szerződések alapján mekkora árammennyiségek jutnak át, a rendszerirányítók európai szervezete, az ENTSO-E közöl adatokat. Ebből kiderül például, hogy ma, a csúcsfogyasztás óráiban akár 680 megawatt mennyiségben is megy ki Magyarországról az áram Ukrajnába, míg az alacsony kereslet időszakában legfeljebb 131 megawatt. Úgy tudjuk, naponta legalább tucatnyi, jellemzően kisebb piaci súlyú hazai kereskedő ad el áramot Ukrajnában, de ott vannak köztük a legnagyobbak is. A határkeresztező kapacitások ára óránként változik: néhány órában szinte ingyen van, míg a reggeli órák elszámolóára gyakran 80 euró felett van megawattóránként. Tény, hogy most jó üzlet kisegíteni megszorult keleti szomszédunkat.

Fontos, hogy itt kereskedelmi menetrendekről van szó, viszont a hazai rendszerirányító, a Mavir nyilvánosan a fizikai áramlásokat is feltünteti. (Vagyis megeshet, hogy a Mavirnál úgy látunk áramáramlást valamely határon, hogy az nem a két ország kereskedőinek szerződését tükrözi.)

Csak az uniós szervezeten keresztül lehet lépni

Az igénybe vehető határkeresztező nagyságát a Mavir szűkítheti. Kereskedői körökből úgy tudjuk, hogy kicsit szűkítette is: a korábbi, 800 megawatt körüli kapacitást 700 megawatt alá. Csakhogy ennek jó eséllyel más, például műszaki magyarázata van.

Az elsődleges szempont ugyanis az, hogy a Mavir köteles az országos villamosenergia-hálózathoz hozzáférést adni harmadik feleknek, a döntéseit egyedül az ellátásbiztonság fenntartása motiválhatja.

Persze, ha születne egy olyan – az uniós jogszabályokkal ütköző – kormányrendelet, amely megtiltaná az Ukrajnába történő áramexportot, annak a Mavirnak eleget kellene tennie. Ekkor az történne, hogy a Mavir nulla kiosztható magyar–ukrán kapacitást adna le a JAO-nak. Ezt azonban alaposan meg kellene indokolnia, ráadásul egy ilyen lépés nyomán feltehetőleg megugrana a magyar áramtőzsde, a HUPX negatív áras óráinak a száma is. Az eddig jellemzően a napos órákban Ukrajnába exportált áram Magyarországon maradna, ami tovább nyomná lefelé a HUPX-on a napi árakat. Fontos azonban, hogy a Világgazdaságnak nincs ilyen szándékkal kapcsolatos értesülése, lapunk mindössze végigvette, mit takar a gyakorlatban a „megvalósítható válaszlépésre” vonatkozó közlés.