Mindentudó fejlesztést adott át az E.On Hungária

Egymás után jelentik be a hazai villamosenergia-hálózati társaságok azokat a fejlesztéseiket, amelyek rendszereik biztonságossága mellett több felhasználó ellátást teszik lehetővé a korábbinál magasabb színvonalon. Egyúttal megoldanak egy égető problémát is: további napelemek hálózati csatlakozását teszik lehetővé. Most az E.ON Hungária csoport lépett.

Napelemtelepítő sor kapott jó hírt / Fotó: E.ON

Máris a következő két lépcsőre készül a csoport

A társaság Zalaszentgróton létesített újabb alállomást. Közleménye szerint a fejlesztés további, környéki napelemes rendszerek hálózatra csatlakozását teszi lehetővé. A teljesen automatizált, távolról irányítható új alállomás 2,2 milliárd forintból épült. A fejlesztés következő ütemében két új nagyfeszültségű távvezeték hálózat is létesül a térségben, mégpedig a Bakonyon keresztül és a Csorna–Répcelak–Csepreg-útvonalon több mint 100 kilométer hosszan.

Újabb zöldmezős alállomás építések és bővítések indulnak Répcelakon, Szombathelyen, Veszprémvarsányban, Várpalotán, Zircen és Lepsényben.

A mostani beruházás része annak a fejlesztéssorozatnak, melyet az E.ON a határon átnyúló, az Európai Unió által támogatott Danube InGrid projekt keretében valósít meg 2025-ig. A költségek kétharmadát az E.ON a saját forrásaiból, egyharmadát az Európai Unió hozzájárulásából fedezte.

Gyorsabb lehet a hibaelhárítás is

A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport célja, hogy a fejlesztés révén Zalaszentgrót térségében lehetővé tegyék, hogy még több napelemes rendszert csatlakoztathassanak a hálózatra a környéken élők, és javuljon az ellátásbiztonság is. Az alállomás kialakításkor már olyan korszerű technológiát alkalmaztak, amely egy esetleges üzemzavar esetén gyorsabb hibaelhárításra ad lehetőséget.

Tiszta áramot adnak a napelemek

A közlemény idézi Lehoczki Balázst, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatóját, aki a létesítmény átadásakor egyebek között jelezte: cége arra törekszik, hogy minél több ügyfele használhasson megújuló energiaforrásból, például napelemes rendszerekből származó tiszta villamos energiát. A

társaság felkészül arra is, hogy a zöldátállással általánosságban is egyre több villamos energiára lesz szüksége a családoknak, vállalkozásoknak.

Az új zalaszentgróti alállomás megépítése fontos eleme ennek a munkának.