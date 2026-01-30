Putyin megnyugodhat, rengeteg aranyat találtak Oroszországban: nyilvánosságra hozták az új lelőhelyeket

Jelentősen bővültek Oroszország ásványkincskészletei 2025-ben, ezen belül is kiemelkedő volt az aranyvagyon növekedése. Az Oroszországi Természeti Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a feltárt és gazdaságosan kitermelhető aranykészletek egy év alatt 614 tonnával emelkedtek, ami az elmúlt évek egyik legerősebb bővülésének számít.

A készletnövekedéshez elsősorban három nagyobb lelőhely járult hozzá. A Hakaszföldön található Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje mezőben 21,7 tonna arany- és 17,6 tonna ezüstkészletet azonosítottak, míg a Magadani területen fekvő Dubacs lelőhelyen 14,7 tonna aranyat tártak fel. A harmadik jelentős projekt a Kamcsatkai területen lévő Kajurkovszkoje lelőhely volt, ahol 10,8 tonna arany- és 12 tonna ezüsttartalékot vettek nyilvántartásba.

A Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje lelőhely jelenlegi tulajdonosi szerkezete nem nyilvános, korábban azonban egy olyan junior vállalat birtokolta, melyet az Rosgeo és az USM érdekeltségi körébe tartozó szereplők hoztak létre. A Dubacs lelőhely 2025 végén a Nordgold által ellenőrzött Zalp vállalat tulajdonában volt, míg a Kajurkovszkoje mező az Ozjornovszkoje érctelep részeként a SiGMA társaság licencében áll, mely a Zolotoj Aktiv csoporthoz tartozik.

A minisztérium adatai szerint

2025-ben összesen 317 új lelőhelyet vettek állami nyilvántartásba a földtani kutatások eredményeként,

ezek közül 276 szilárd ásványi nyersanyagot tartalmaz. A szövetségi költségvetésből finanszírozott feltárások során több stratégiai jelentőségű projekt is előrehaladt: a Bajkálon túli területen található Gozogor lelőhelyen 5,1 millió tonna folypátkészletet, az Amuri területen fekvő Getkancsik lelőhelyen pedig 5500 tonna volfrámot és 0,8 tonna aranyat azonosítottak.

A jelentősebb újonnan nyilvántartott mezők között szerepel a Krasznojarszki területen található Gravijszkoje rézlelőhely is, ahol 243 400 tonna réz- és 242 tonna ezüstkészletet tartanak számon. A lelőhely neve megegyezik a Polymetal egyik projektjével. Emellett a Kemerovói területen fekvő Szibirszkoje Vosztocsnoje mezőben 280 millió tonna bitumenes szénkészletet regisztráltak.