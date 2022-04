Újabb luxusmárka fogad el kriptovalutát

Egyre több luxuscég fogad el kriptovalutát fizetőeszközként: legutóbb az Off White márka jelentette be, hogy többféle virtuális valutával is lehet fizetni termékeikért. Mások egyelőre óvatosabbak.

2 órája | Szerző: Fischer Patrícia

Bitcoint, ethert, XRP-t, Circle-t és tethert is elfogad fizetőeszközként az Off-White – jelentette be a közelmúltban az amerikai tervező, Virgil Abhol által alapított olasz luxusbrand. Milánóban, Párizsban és Londonban lévő üzleteikben lehet már így fizetni, a nagyjából tavaly 7 millárd dolláros bevételt elérő cég a luxuscégek egyre bővülő köréhez csatlakozott ezzel a bejelentésével, amelyek ilyen módon alkalmazkodnak a technológiai fejlődéshez. A svájci luxusmárka, a Hublot, vagy a szintén olasz Philipp Plein is nemrégiben közölte, hogy a fizetésnek ezt a formáját is lehetővé teszik vásárlóik számára. Bár a kriptovalutákat a szabályozatlanság miatt számos bírálat éri, az, hogy a luxusmárkák egyre kevésbé ódzkodnak a kriptopénzektől, jól mutatja, hogy sokan már nyitottabbak az ilyesfajta innovatív pénzpiaci megoldások iránt. Az Off-White például a berlini Lunu pénzügyi céggel együttműködésben vezette be a kriptovalutával való fizetés lehetőségét. Ez egy újabb fontos lépés a brand számára a jövőbe mutató technológiák alkalmazásának tekintetében, beleértve a Web 3.0 technológiát is, ezek használatával messzemenőkig figyelembe vesszük az egyre gyorsabban változó vásárlói igényeket – fogalmazott a Vogue Business cikkében a cég. Az Off-White vásárlóközönsége javarészt az Y és a millenniumi generáció tagjaiból áll, vagyis az 1981 és 1996 között születettek a leginkább vevők a brand termékeire. Fotó: Shutterstock Egyben ez az a korcsoport, amelyik a legjellemzőbben adoptálják a technológiai újdonságokat, köztük a kriptopénzek használatát is. Az Off-White többségi tulajdonosa egyébként az LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, miután tavaly 60 százalékos részesedést szerzett a cégben. A márka anyacége, a New Guards Group, amelyet a luxuspiacteret üzemeltető Farfetch vásárolt meg 675 millió dollárért 2019-ben. A blokklánc-technológiát alkalmazó luxuscégek versenyelőnyhöz is juthatnak, vélik szakértők. Két nagy márka, a már említett Hublot, illetve a Bvlgari már megtette ezt a lépést, mindketten olyan platformot fejlesztettek, amely lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy meggyőzödjenek a vásárolt temékek valódiságáról, a Hublot pedig ennél is továbblépve tavaly ősz óta kínálja termékeit kriptovaluátért is. És bár számos előnnyel járhat a használatuk, a kriptovaluták nem kevés kockázatot is rejtenek, emiatt pedig számos cégnek vannak aggályai. A kérdések nem újkeletűek: a szabályozatlan háttér, a volatilitás, a tény, hogy a kibocsátó nem egy adott állam, hanem techcégek, mind-mind óvatosságra intik a cégeket. A fejlődés ugyanakkor ezen a területen is folyamatos, és az is elképzelhető, hogy ha az előnyök túlszárnyalják a kockázatokat, illetve előremutató lépések történnek a szabályozási területen, előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a luxusmárkák számára a kriptopénzek elfogadása.

