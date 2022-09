Törley József 1882. augusztus 1-jén, „Törley József és Társa” néven jegyeztette be vállalkozását a budapesti cégbíróságon. Az alapító, s vele a vállalat mindig is nyitott volt az újdonságokra. Elsőként vezette be itthon például a fagyasztással történő seprőtelenítés (degorzsálás) folyamatát. Üzeme ennek köszönhetően az ország legkorszerűbb pezsgőgyára lett már a századfordulóra. A rá következő évtizedekben a Törley hírét és zamatát már Amerikától Ausztráliáig ismerték, a gyárnak pedig már lerakatai voltak Hamburgban, Berlinben és Koppenhágában is. A legnagyobb elismerés pedig az volt az alapító számára, hogy ekkor már Párizsban is ittak Törley-t.