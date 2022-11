A 2018-as God of Wart generációja egyik legjobbjaként tartják számon. A megjelenésének évében a videójátékok Oscar-díjaként számontartott Game Awards gálán az év legjobb játékának járó díjat is átvehette. Az eredeti God of War trilógiát továbbgondoló alkotás játékmenetével, magávalragadó történetével és elképesztő látványvilágával nyerte el a kritikusok és a rajongók elismerését. 2022. november 9-én megjelent a játék folytatása Ragnarök alcímmel. A Sony azt várja, hogy friss produktuma megismételheti a 2018-as cím sikerét.

Fotó: Miguel Lagoa

A God of War előző része a Sony egyik legfontosabb húzócíme lett a Playstation 4 játékkonzolon.

A 2018-as játékból több mint 23 millió darabot adtak el.

Ezzel a Playstation 4 legnagyobb példányszámban eladott játéka lett, amelyet az Uncharted 4: A Thief's End és a Marvel Spider-man követ a sorban.

A játék megjelenését akkora várakozás övezte, hogy egy budapesti szaküzlet előtt például már november 8-án éjfélhez közeledve hatalmas sor alakult ki, hogy a rajongók minél előbb hozzájuthassanak egy kópiához.

Tudta? Minden idők legnagyobb példányszámban értékesített videójátéka a Tetris. A játék 1984-ben jelent meg a szovjet Elektronika 60 stúdió gondozásában. A Tetris a megjelenése óta szinte minden létező platformon tiszteletét tette. Összesen több mint 520 millió példány kelt el belőle a megjelenése óta.

Megismételheti-e az első rész sikerét a God of War Ragnarök?

A videójáték-ipar szerelmesei azt érzékelhetik, hogy 2022-ben nagyon kevés új, tripla A kategóriás alkotás került a boltok polcaira. Videójátékos blockbusterek között az idén a februárban debütált Elden Ringet, az augusztusi Saints Rowt és a Call of Duty: Modern Warfare 2-t lehet említeni.

Ezt a sort egészíti ki az év végén a God of War Ragnarök, amely az ünnepi időszakban szép számokat produkálhat.

Az idei évben a legkeresettebb szoftver az Elden Ring volt.

A Sony friss megjelenésének a teljes videójáték-piacon nehéz lesz versenyeznie a multiplatform címekkel, de a Sony házán belül valószínűleg a következő évek legmeghatározóbb játéka lesz. A kritikusok egybehangzó értékelései szerint mestermű született a játékkal.

These God of War Ragnarok reviews… pic.twitter.com/wnMle9YeNU — Matt Ramos (@therealsupes) November 4, 2022

Az értékesítési számok a kezdeti időszakban több mint valószínű, hogy el fognak maradni az első rész sikerétől. Ennek oka egyrészt, hogy a generációváltás nem ment zökkenőmentesen a Sonynak. A Playstation 5 konzolokból hatalmas a hiány, az áruk pedig rendkívül felszökött emiatt. A játékot viszont kiadták az előző generációs gépekre is, ez segítheti nagyobb mértékben az eladásokat. A God of War Ragnarök számait végeredményben az tornászhatja fel, ha az előző epizódhoz hasonlóan elérhetővé válik PC-n is. A Sony az elmúlt két évben stratégiát váltott, és elkezdte feladni a játékai exkluzivitását.

Több sikercímét, például a 2018-as God of Wart is megjelentette számítógépeken, ami sikeres döntésnek bizonyult az eladási számokat tekintve.

Hogyan lehet tovább fejleszteni egy szinte tökéletes alkotást?

A Santa Monica Studio és a Sony Interactive Entertainment fejlesztőinek nem volt könnyű dolguk a God of War folytatásával. Az elvárások a 2018-as első rész után hatalmasok voltak, ráadásul egy teljesen új vasra kellett fejleszteni a játékot, miközben fontos volt, hogy az előző generációs gépek is elbírják a súlyát. A fejlesztési nehézségeket jól szemlélteti, hogy a megjelenés előtti hónapokban a kiadó közölte, hogy a tervezett trilógia helyett a második résszel lezárják Kratos és Atreus történetét (a God of War játékok főszereplői – a szerk.).

Több PlayStationt, magasabb nyereséget ígér a Sony A Sony felgyorsította a PlayStation konzolok gyártását, a karácsonyi szezonban biztosan nem lesz hiány a készülékekből, igaz, az évközi áremelések a recesszió közeledtével sok érdeklődőt megfontolásra késztethetnek.

A kritikusok abban egyetértenek, hogy a God of War Ragnarök a történetet tekintve tökéletes folytatása az előző résznek. Az epikus sztorit jól viszi tovább és zárja le a játék. A dicsérő szavak mellett azonban néhány tesztelő negatívumként említette meg a cikkében, hogy játékmeneti szempontból kevés újdonságot hozott a Ragnarök. Az IGN újságírója cikkében emiatt 10-ből 6 pontra értékelte a játékot, ami miatt halálos fenyegetést is kapott a szerző – erről az ING Hungary írt.

A legfontosabb újdonság az akadálymentesítés

A 2018-as God of War esetében szinte az egyetlen kritika az volt, hogy a játékot nem támogatták meg elég kisegítő beállítással.

Sokak szerint emiatt a látás- és hallássérült játékosok, vagy akik nem tudják hagyományos módon használni a kontrollert, kimaradtak az élményből

– erről a BBC írt. A Santa Monica Studios munkatársa, Mila Pavlin elmondta, hogy meghallották a rajongók hangját, és a God of War Ragnarökben igyekeztek javítani a kisegítő lehetőségeken. A fejlesztéshez ezen a téren a szintén Sonyhoz tartozó, The Last of Us: Part 2 játékból merítették ihletet, amelyet széles körben elismertek az akadálymentesítési beállításai miatt.

Ezen a trenden felbuzdulva a Ragnarök több mint hetven kisegítő funkciót kapott.

Természetesen az a cégeknek is érdeke, hogy minél több játékos hagyja a pénzét a kasszáknál.

Iparági előrejelzések szerint 2022-ben a játékpiac bőven alulmúlhatja a 2021-es évet.

Az Európában standardnak számító brit piacon tavaly 7 milliárd fontot termeltek a videójátékok.

A globális szinten tapasztalható megélhetési válság miatt a legjobb forgatókönyv is csak stagnálást prognosztizál az idei évre.

Az EU is vizsgálja az Activision Blizzard felvásárlását Az Európai Bizottság előzetes vizsgálata szerint az akvizíció nagymértékben csökkentheti a versenyt a konzolos és a PC-s videójátékok piacán.

Visszafelé kompatibilitási gondok

A God of War Ragnarök a Playstation 5 következő időszakának húzócíme lehet, de sok kritikus szerint mégsem tekinthető még teljes értékű next-gen játéknak. Mivel

globálisan több mint 116 millió Playstation 4 játékkonzolt adtak el 2014 és 2022 között,

így a Sony kénytelen gondolni azokra az ügyfeleire, akik még az előző generációs géppel játszanak. Ez azért is fontos, mivel a PS5 konzolokat nehéz és drága beszerezni.

Ahhoz, hogy a God of War Ragnarök PS4 konzolon is elfusson, szükség volt bizonyos kompromisszumokra. A kritikusok szerint ezeket a kompromisszumokat jól oldották meg a fejlesztők, a játék kiválóan fut az előző generáción is. Az viszont probléma, hogy a PS4 konzolnak nagyon meg kell erőltetnie magát, hogy futtatni tudja a Ragnarököt, és ezt a játékosok hallani is fogják. Játék közben a konzol rendkívül hangosan üzemel. Simon Cardy, az IGN vezető szerkesztői producere szerint aki PS4-en zavaró búgás nélkül akarja élvezni a God of War Ragnarököt, annak ajánlott fülhallgatóval játszani.