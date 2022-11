Számos riválisával ellentétben a Sony átírta a folyó üzleti évére vonatkozó nyereségvárakozásait, elsősorban a magas haszonkulccsal értékesíthető PlayStation játékkonzolok iránt mutatkozó, dinamikusan erősödő karácsonyi keresletre, a gyártás során mutatkozó problémák orvoslására, valamint az exportját támogató gyenge jenárfolyamra alapozva.

A Sony 18 milliónál is több PlayStation5-konzol eladásával zárná az üzleti évet.

Fotó: SOPA Images

A társaság a jól muzsikáló streamszolgáltatásokból, a filmforgalmazásból és képalkotó szenzoreladásaiból is magasabb éves profitot vár a korábban előrejelzettnél. Frissített prognózisuk szerint a jövő március végén záruló üzleti évben üzemi eredményük elérheti a 7,84 milliárd dollárt, ez 4,5 százalékkal magasabb az eredetileg vártnál.

A tőzsde szerdán 9 százalékos árfolyamerősödéssel honorálta a bejelentést, igaz, volt honnan visszajönni, hiszen a szórakoztató-elektronikai óriás kurzusa addig harmadával csökkent az év kezdetétől számítva. A befektetők főként attól tartottak, hogy a Microsoft játékkonzolja, az Xbox által támasztott konkurencia negatívan érinti a Sony eladásait.

Eddig a két piacvezető konzol közötti harc hosszabb távon nagyjából kiegyenlített volt, egyszer a PlayStation, másszor a Xbox kerekedett felül. Ráadásul a koronavírus-járvány miatti lezárások konzoleladásokra gyakorolt pozitív hatása is halványodik már, igaz ez az egész szektort sújtja.

Mindent egybevetve a Sony számos problémával küszködő játéküzletága erős szezont zárhat, de a dollárban keletkező költségek emelkedése még így is 12 százalékkal erodálhatja a konzolokat gyártó és forgalmazó divízió éves üzemi nyereségét. Az előrejelzést most 1,52 milliárd dollárra korrigálták.

Ebben benne van az is, hogy a partnereik által a konzolokra írt játékprogramok fogalmazásából kevesebb bevételük származik. A vállalatfelvásárlások és a megnövekedett játékfejlesztési kiadások is nyomást gyakoroltak a nyereségtermelő képességre, ez tükröződött vissza a júliustól szeptember végéig tartó második üzleti negyedév számaiból.

Az üzletág az egy évvel korábbinál 49 százalékkal alacsonyabb, 285 millió dolláros profitot termelt.

A Sony csoportszinten az elemzői várakozásokat meghaladó, 2,26 milliárd dolláros üzemi nyereségről számolt be, ez 8 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőttit.

Ebben a három hónapban a

PlayStation 5 (PS5) konzolból 3,3 millió darabot értékesítettek, nagyjából annyit, mint egy évvel ezelőtt.

A konszern a dollár drágulásával járó költségnövekedését áthárította a vásárlókra, a többi között Európában és hazai pályáján, Japánban is felsrófolta konzoljainak fogyasztói árát. A java azonban csak most következik. A karácsonyi eladások segíthetnek abban, hogy a Sony elérje célját, vagyis több mint 18 millió PS5-öst értékesítsen az üzleti évben, szemben az egy évvel korábbi 11,5 millió darabbal.

Nem mondhatni, hogy felkészületlenül várja az ünnepi szezont a Sony, amely alaposan felpörgette a termelést, köszönhetően a beszállítói háttér rendeződésének:

a cég a második üzleti negyedévben több mint 6,5 millió PS5-öst gyártott

Hiroki Totoki, a társaság pénzügyi igazgatója szerint. Ez a mennyiség 2,79 milliárd dollár értéket képvisel, s közel a háromszorosa a megelőző negyedév termelési értékének.

A konzolok mellé kínált játékprogram-választék is színesedik az év végére, az e hónapban a boltokba kerülő God of War Ragnarok videójátéktól például sokat várnak, ahogy a szeptemberben debütált The Last of Us játék frissített verziója is kelendő lehet a szezonban. A riválisok videójátékai közül viszont többnek a fejlesztése komoly csúszásban van és ezek csak a jövő év elején kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, lecsúszva a legfontosabb ajándékozási szezonról.