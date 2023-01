A spanyol rendőrség szerdán őrizetbe vett egy 74 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy novemberben hat levélbombát küldött szét, a címzettek között a kormányfő, a védelmi miniszter és több nagykövetség is szerepelt.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A belügyminisztérium által megerősített sajtóinformáció szerint

a nyugdíjas férfit az észak-spanyolországi Miranda de Ebro településen fogták el, a házkutatás jelenleg is zajlik.

A spanyol állampolgárságú férfi, aki nyugdíjazása előtt Vitoria város önkormányzatnak alkalmazásában állt, feltehetően egyedül követte el tettét, nincs ismert kötődése semmilyen radikális csoporthoz. Ez a fejlemény szembemegy a The Moscow Times és a The New York Times információival, amelyek arról szóltak, hogy az orosz katonai hírszerző szolgálat (GRU) egy szentpétervári székhelyű, fehér felsőbbrendűséget hirdető militáns csoport tagjait bérelte fel a Spanyolországban elkövetett levélbomba-akció végrehajtására.

A hatóságokat a levélbombákon található bélyeg vezette nyomra

– írta az El País című napilap.

A hat levélbomba közül egy robbant fel, könnyebben megsebesítve a madridi ukrán nagykövetség egyik alkalmazottját. Négyet már a rendőrség robbantott fel ellenőrzött körülmények között, miután a hagyományos postai úton kézbesített küldemények fennakadtak az intézmények biztonsági ellenőrzésein. Egyet azzal a céllal hatástalanítottak, hogy a tartalmát a szakértők megvizsgálhassák.

A levélbombák miatt november végén megerősítették a spanyolországi közintézmények és a diplomáciai képviseletek védelmét.