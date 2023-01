„A mentők statisztikái elsősorban az egészségkárosodás jellege szerint tartalmaznak adatokat. A közlekedési balesetek kategóriáján belül az elektromos rollerrel kapcsolatos események egzakt száma azért sem megállapítható, mert az ilyen körülmény sokszor a helyszínen sem egyértelmű, illetve azt a szakmai esetleírás nem feltétlenül tartalmazza” – írta a Világgazdaságnak az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy 2022-ben hány olyan e-rolleres baleset történt, amely egészségügyi ellátást vont maga után.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A Népszava tavaly augusztusban publikálta a Manninger Jenő Baleseti Központ (korábban Országos Baleseti Intézet) munkacsoportjának felmérését. Az adatgyűjtésből kiderült, hogy 2021 márciusa és októbere között 1553-an szenvedtek balesetet kétkerekű eszközzel és részesültek orvosi ellátásban sürgősségi ügyeletükön. Közülük

1115-en kerékpárral,

296-an rollerrel,

142-en pedig mechanikus rollerrel közlekedtek.

A kutatás eredményei arra is rávilágítottak, hogy míg a biciklis sérültek 4, a rolleresek 6, addig az elektromos rolleresek 27 százaléka, azaz több mint negyede volt ittas, és az éjszakai órákban érte a baj.

Több európai nagyváros lép fel az elektromos rollerrel közlekedők ellen, miután az ott élők szerint nem tartják be a szabályokat, veszélyesek és nehezen ellenőrizhetők. Párizsban április 2-án népszavazás dönthet arról, hogy betiltsák-e használatukat.

Szeptemberben Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár bejelentette, hogy az Országos Balesetmegelőzési Bizottság észrevételei alapján pontosították azt a módosító KRESZ-javaslatot, amely az e-rollerek mellett a gördeszkák és a segwayek közlekedését is szabályozná. Az államtitkár akkor azt mondta, reméli, hogy még 2022-ben, de legkésőbb 2023 első felében elfogadják a csomagot, amelynek legfontosabb célja a balesetek elkerülése és a kulturáltabb közlekedés kialakítása.

Az egyik legnépszerűbb márka, az Inokim Hungary képviseletében Böröndi Péter a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a bérlők és a tulajdonosok nagyon várják a központi iránymutatást, mert jelenleg senki sincs tisztában azzal, hogy mi az, ami megengedett és mi az, ami nem. „Valószínűleg három kategóriába sorolják be a rollereket a jövőben: a kis méretűeket ezt követően is ki lehet bérelni, a közepesek a kerékpár megfelelői lesznek, míg a nagyok kismotorként funkcionálnak majd és biztosítás is kell rájuk. Böröndi szerint mivel a törvények nincsenek feketén-fehéren lefektetve, így a közlekedési balesetek során a rollerek kismotorként kerülnek a statisztikai adatokba.

Nagyon sok tévhit terjedt el ezzel kapcsolatban, miközben a valóság az, hogy akár a Hungária körúton is rollerezhetünk a középső sávban és a járdán is száguldozhatunk vele, mert nem tiltja semmi

– jegyezte meg. Úgy véli, a legnagyobb segítséget a rolleres közösségeknek azzal nyújtanák, ha végre lenne egységes európai szabályozás. „A drónokkal kapcsolatban sokkal hamarabb találtak megoldást. Egyelőre az sem tiszta, hogy mi van akkor, ha menet közben leviszek egy tükröt vagy belém hajt egy autó. Talán egy szolgáltatót ismerek, ahol biciklikre és elektromos rollerekre is lehet biztosítást kötni” – hívta fel rá a figyelmet.

Fotó: Róka László / MTI

A rollerezés válságálló, az Inokim Hungary eladásait még a koronavírus-járvány sem vetette vissza, pedig a cégnél korábban visszaeséssel számoltak. Az elmúlt években ezen a piacon is volt egyfajta drágulás, de korántsem akkora mértékben, mint mondjuk a használt autókén.

„Három árkategóriába sorolnám ezeket a járműveket: a pálcikarollerek 100-200 ezer forint körül mozognak, a közepes méretűek akár 40 kilométer per órás sebességre képesek és 300-400 ezerbe kerülnek, míg a nagy testűekért 500 ezer és 2 millió forint közötti összeget is elkérhetnek”

– közölte a szakember.

A már fentebb említett KRESZ-módosítás egyik legfontosabb pontja a sebességkorlátozás. A nyugat-európai minta alapján az az álláspont itthon, hogy a 25 km/óránál kisebb végsebességű elektromos rollerekre a kerékpárhoz hasonló szabályok vonatkozzanak, amelyek pedig ennél gyorsabb haladásra is képesek, a segédmotor-kerékpárok szabályai alá essenek.

Dániában úgy vágták át a gordiuszi csomót az elektromos rollerekkel kapcsolatban, hogy

kötelezővé tették a világítást és a sisak viselését,

a 20 km/óránál magasabb sebességre képeseket betiltották,

a vezetését korhatárossá tették (csak 15 év felettiek közlekedhetnek vele),

egynél több ember nem utazhat rajta,

a használói véralkoholszintjét 0,5 százalékban maximalizálták.

A dánoknál továbbá törvénybe ütköző az is, ha az e-rolleres a gyalogosok számára fenntartott járdán közlekedik, Koppenhágában így szinte minden kerületből kitiltották őket.