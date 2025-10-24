Brüsszel annyira fel akarja venni Ukrajnát az EU-ba, hogy tervet eszelt ki Orbán Viktor kiengesztelésére - így csatlakozhat az unióhoz Zelenszkij
Az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy az Európai Uniónak folytatnia kell Ukrajna EU-csatlakozásra vonatkozó terveit, még akkor is, ha Magyarország nem hajlandó beleegyezni – derült ki a Magyar Nemzet cikkéből. A lap a Brussels Signal cikkére hivatkozva azt írta, hogy Brüsszel továbbra is gyorsított pályán, hazánkat megkerülve akarja felvenni Ukrajnát. Van azonban egy javaslat, mely a feszültség enyhítését célozhatja meg Orbán Viktorral.
A brüsszeli székhelyű CEPS agytrösztben felszólalt Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítési főigazgatója, aki arra sürgette az uniós országokat, hogy tartsák fenn a lendületet az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon, Magyarországgal vagy anélkül.
A bizottság és a tagállamok mindent megtettek ennek megvalósítása érdekében, és bízom benne, hogy ebben a kritikus politikai pillanatban a tanács és a 27 vagy talán a 26 tagállam a helyes döntéseket fogja meghozni
– fogalmazott.
Koopman azt mondta: az Európai Bizottság feladata, hogy lehetővé tegye a tagállamok számára a cselekvést, de megjegyezte, hogy egy ország – Magyarország – még nincs meggyőzve.
Koopman utalt arra, hogy a blokk többi része továbbra is együtt haladhat előre – 26 tagállam támogatja, egy pedig nem – mondta. Vannak módok arra, hogy a túlnyomó többség álláspontja kifejezésre jusson.
Hozzászólásai akkor hangzottak el, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fokozódó csalódottságának adott hangot az EU-csatlakozás lassulása miatt. Zelenszkij a tanács brüsszeli ülésén elmondta, hogy az Ukrajna tagságáról szóló tárgyalások több mint hat hónapja blokkolva vannak. A halasztást mesterségesnek és tisztességtelennek nevezte, mondván, hogy Ukrajna már mindent megtett a tárgyalások következő szakaszának megkezdéséhez.
Állítólag az EU tisztviselői Magyarország ellenállása ellenére is keresik a módját a folyamat folytatásának.
Az egyik állítólagos vita tárgyát képező javaslat lehetővé tenné az új tagok, köztük Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok számára a fokozatos csatlakozást, kezdetben korlátozott szavazati jogokkal, mielőtt teljes jogú tagságot kapnának.
Nyomást helyeznek a bővítéspárti kormányok Orbán Viktorra is
Megfigyelők szerint a javaslat, amelyről még korai tárgyalások folynak, a feszültség enyhítését célozza Orbán Viktorral, aki ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását. Más országok, például
- Bulgária
- és Görögország
is aggodalmukat fejezték ki, de egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk a bővítéspárti kormányok részéről, hogy megtisztítsák az utat.
A magyar miniszterelnök vészjósló levelet kapott Putyintól
Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően, péntek hajnalban.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba.
Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni.
„Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével” – fogalmazott a kormányfő.
Ha az unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéredzkedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania – tette hozzá Orbán Viktor.
Kijelentette:
a budapesti békecsúcs napirenden van. Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek.
Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van – mondta.