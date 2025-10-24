Brüsszel annyira fel akarja venni Ukrajnát az EU-ba, hogy tervet eszelt ki Orbán Viktor kiengesztelésére - így csatlakozhat az unióhoz Zelenszkij

Az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy az Európai Uniónak folytatnia kell Ukrajna EU-csatlakozásra vonatkozó terveit, még akkor is, ha Magyarország nem hajlandó beleegyezni – derült ki a Magyar Nemzet cikkéből. A lap a Brussels Signal cikkére hivatkozva azt írta, hogy Brüsszel továbbra is gyorsított pályán, hazánkat megkerülve akarja felvenni Ukrajnát. Van azonban egy javaslat, mely a feszültség enyhítését célozhatja meg Orbán Viktorral.

Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor: Brüsszel továbbra is az ukrán csatlakozást erőlteti / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A brüsszeli székhelyű CEPS agytrösztben felszólalt Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítési főigazgatója, aki arra sürgette az uniós országokat, hogy tartsák fenn a lendületet az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon, Magyarországgal vagy anélkül.

A bizottság és a tagállamok mindent megtettek ennek megvalósítása érdekében, és bízom benne, hogy ebben a kritikus politikai pillanatban a tanács és a 27 vagy talán a 26 tagállam a helyes döntéseket fogja meghozni

– fogalmazott.

Koopman azt mondta: az Európai Bizottság feladata, hogy lehetővé tegye a tagállamok számára a cselekvést, de megjegyezte, hogy egy ország – Magyarország – még nincs meggyőzve.

Koopman utalt arra, hogy a blokk többi része továbbra is együtt haladhat előre – 26 tagállam támogatja, egy pedig nem – mondta. Vannak módok arra, hogy a túlnyomó többség álláspontja kifejezésre jusson.

Hozzászólásai akkor hangzottak el, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fokozódó csalódottságának adott hangot az EU-csatlakozás lassulása miatt. Zelenszkij a tanács brüsszeli ülésén elmondta, hogy az Ukrajna tagságáról szóló tárgyalások több mint hat hónapja blokkolva vannak. A halasztást mesterségesnek és tisztességtelennek nevezte, mondván, hogy Ukrajna már mindent megtett a tárgyalások következő szakaszának megkezdéséhez.

Állítólag az EU tisztviselői Magyarország ellenállása ellenére is keresik a módját a folyamat folytatásának.

Az egyik állítólagos vita tárgyát képező javaslat lehetővé tenné az új tagok, köztük Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok számára a fokozatos csatlakozást, kezdetben korlátozott szavazati jogokkal, mielőtt teljes jogú tagságot kapnának.