Nyilvánosan felszólították Magyarországot, hogy engedelmeskedjen Trumpnak: azonnal megérkezett a kijózanító válasz

Miközben zajlott az EU-csúcsra való készülés, újabb magyar–lengyel csörtére is sor került a közösségi médiában. Lengyelország külügyminisztere, Radoslaw Sikorski ugyanis Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek címezte az egyik bejegyzését az X közösségi oldalon, ami nem maradt válasz nélkül.

Lengyelország külügyminisztere, Radoslaw Sikorski / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

„Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló ország szabotálása nem bűncselekmény. Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Vlagyimir Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti Horvátországon keresztül juthattok olajhoz” – írta bejegyzésében Sikorski.

Az említett Magyar őrnagy Robert „Magyar” Brovdi , aki június óta hivatalosan is átvette az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoki tisztségét, és aki fontos szerepet játszott a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban.

Sikorski bejegyzésére Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs is válaszolt az X-en.

„Felháborító, hogy a lengyel külügyminiszter azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátását biztosítja. Ez a háborús hisztéria legsötétebb mélysége. Miközben Radoslaw Sikorski a lengyel–magyar kapcsolatok megsemmisítésére törekszik, szeretném emlékeztetni őt arra, hogy nemzeteinket történelmi barátság fűzi össze, és szövetséges országok vagyunk.”

‼️ Outrageous: The Polish FM is hoping that the Ukrainians will be able to blow up the Druzhba oil pipeline, which ensures 🇭🇺 #Hungary's energy supply. This is the darkest depth of war hysteria. While @sikorskiradek may strive to nullify Polish-Hungarian relations, I would like… https://t.co/2rRbwkIH0O — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 22, 2025

Erre a lengyel külügyminiszter úgy válaszolt kommentben, hogy Magyarország rövidebb útvonalon, Horvátországon keresztül elfogadható áron beszerezheti a szükséges olajmennyiséget. „Ne járulj hozzá Putyin Ukrajna elleni agressziójának finanszírozásához” – címezte Orbán Balázsnak.

A politikai igazgató először meglepődöttségét fejezte ki, hogy Sikorski már energetikai szakértő is, és felhívta rá a figyelmét, hogy ebben az esetben biztosan tudja, hogy a horvát csővezeték legfeljebb két órán át működik teljes kapacitáson.

Sikorski azonban nem állt le, és tovább támadta a magyar energetikai rendszert. Legutóbbi kommentjében egyenesen azt írta, hogy az Európai Bizottság és Horvátország többször is közölte Magyarországgal, hogy biztosítani lehet a szükséges olajmennyiséget déli irányból. „Kérem, engedelmeskedjenek Trump elnöknek, és hagyják abba Putyin finanszírozását” – fogalmazott.

Csakhogy a lengyel külügyminiszter nagyobbat nem is tévedhetne, Trump ugyanis éppen ennek az ellenkezőjéről beszélt.

Legutóbb éppen egy hete, szóval erre még emlékeznie kell Sikorskinak. „Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor nagyon jó munkát végez” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban azzal kapcsolatban, hogy Budapesten rendezhetik az amerikai–orosz csúcstalálkozót.