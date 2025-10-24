Iszonyú balhé készül Magyarország és Ausztria között, a kormány beperelheti az osztrákok nemzeti büszkeségét – „És mit csináltak? Semmit”

Október végére ígérték az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának befejezését, azonban az már biztos, hogy ez nem tartható. Az építési és közlekedési minisztérium szerint a kivitelező Strabag hibázott, majd hónapokig halogatta a javításokat, és félrevezette a nyilvánosságot a munkálatok állásáról.

Lázár János februárban szabta ki a határidőt, amely szerint a Strabagnak október végéig be kell fejeznie / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Februárban Lázár János építési és közlekedési miniszter egy szikszói lakossági fórumon bejelentette az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, valamint az M30-as szakasz teljes felújítását október végére.

Az építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, amely szerint a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag még csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

A Boon cikke szerint

az első két ígéret szinte azonnal teljesült, az autópálya viszont továbbra is zárva van, és az autósok már biztos, hogy október végétől sem vehetik birtokba az érintett szakaszt.

Az ügyben megszólalt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és Nagy Bálint államtitkár is felháborodásának adott hangot, Lázár minisztériuma pedig szerdán hivatalos közleményt adott ki.

A minisztérium közleménye szerint a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt azért kellett lezárni, mert a Strabag kivitelezési hibát követett el, amely miatt a pályatest „megcsúszott és besüppedt”.

Ez a cég hibája, és pont. Nem lehet mellébeszélni, nem lehet kibújni a felelősség alól

– fogalmazott a minisztérium. A tárca szerint a Strabag vállalta, hogy kijavítja a hibát, ám hónapokon át csak halogatta a munkát, miközben a megoldás már korábban is nyilvánvaló volt.

„Hónapokon át csak tologatták a felelősséget, megpróbálták elhallgatni a nyilvánvaló tényeket, miközben a hiba megoldási irányai 2024 szeptemberében már nyilvánvalóak voltak. És mit csináltak? Semmit” – közölte a minisztérium.

Az építési és közlekedési minisztérium szerint a Strabag nemcsak a kivitelezésben, hanem a tervezésben is késlekedett, és a saját maga által vállalt ütemtervet sem tartotta be. A minisztérium többször sürgette a munkák felgyorsítását, de a közlemény szerint a cég inkább magyarázatokat gyártott, mintsem dolgozott volna.