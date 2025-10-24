Eldőlt, az EU megnyugodhat: nem csak Putyin és Trump lehet ott a budapesti békecsúcson – Orbán Viktor megmondta Európának, ez az utolsó esély

A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Brüsszelben.

Magyarország készen áll a Trump–Putyin-találkozó megrendezésére. A budapesti békecsúcsnak azonban még nincs pontos időpontja / Fotó: AFP

Névtelenséget kérő tisztviselők szerint az uniós vezetőknek meg kell találniuk a módját, hogyan ellensúlyozzák Vlagyimir Putyin Donald Trumpra gyakorolt befolyását a közelgő budapesti csúcstalálkozón. Ennek érdekében az EU szeretné elérni, hogy Alexander Stubb finn elnök jelen legyen a magyarországi eseményen is.

Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz–ukrán konfliktust. „Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez” – fogalmazott.

Közölte, hogy Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével.

„Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik” – jegyezte meg.

Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk

– jelentette ki.

Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai–orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni.

„Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót” – fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte: Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése.