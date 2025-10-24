Deviza
EUR/HUF390.02 -0.04% USD/HUF335.68 -0.07% GBP/HUF447.03 -0.13% CHF/HUF422.12 -0.08% PLN/HUF92.15 -0.08% RON/HUF76.75 -0.02% CZK/HUF16.02 -0.13% EUR/HUF390.02 -0.04% USD/HUF335.68 -0.07% GBP/HUF447.03 -0.13% CHF/HUF422.12 -0.08% PLN/HUF92.15 -0.08% RON/HUF76.75 -0.02% CZK/HUF16.02 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
békecsúcs
Orbán Balázs
EU

Eldőlt, az EU megnyugodhat: nem csak Putyin és Trump lehet ott a budapesti békecsúcson – Orbán Viktor megmondta Európának, ez az utolsó esély

Magyarország készen áll a Trump–Putyin-találkozó megrendezésére. A budapesti békecsúcsnak azonban még nincs pontos időpontja.
VG/MTI
2025.10.24., 07:00

A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Brüsszelben.

béke Trump Putyin Putin
Magyarország készen áll a Trump–Putyin-találkozó megrendezésére. A budapesti békecsúcsnak azonban még nincs pontos időpontja / Fotó: AFP

Névtelenséget kérő tisztviselők szerint az uniós vezetőknek meg kell találniuk a módját, hogyan ellensúlyozzák Vlagyimir Putyin Donald Trumpra gyakorolt befolyását a közelgő budapesti csúcstalálkozón. Ennek érdekében az EU szeretné elérni, hogy Alexander Stubb finn elnök jelen legyen a magyarországi eseményen is.

Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz–ukrán konfliktust. „Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez” – fogalmazott.

Közölte, hogy Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével. 

„Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik” – jegyezte meg.

Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk 

– jelentette ki. 

Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai–orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni.

„Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót” – fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte: Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése. 

Orbán Balázs közölte, hogy az uniós megszorító intézkedések ellenére Oroszország nem omlott össze. A szankciók tönkre teszik Európát, és nem teszik tönkre Oroszországot. Oroszország az uniós szankciók ellenére is képes finanszírozni a háborús kiadásait. Magyarország azt mondja, hogy egy ilyen típusú szankciós politikának nincs értelme – mondta.

Az orosz energiáról való uniós leválással kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta, ha ez bekövetkezne, akkor az EU versenyképességi romlása még gyorsabb lenne, mint a háború kezdetét követő elmúlt három és fél évben. 

„Egy ilyen intézkedés ellen Magyarország minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni fog. Tiltakozni fog azért, mert nem engedhetjük meg, hogy Magyarország és a magyar emberek fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és ami egyébként nem visz minket közel semmilyen konfliktus lezárásához” – jelentette ki.

A tervezett ukrán uniós tagsággal kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: az intézkedés azt célozza, hogy könnyebb legyen pénzt adni Ukrajnának. „Ez szerintünk egy olyan dolog, ami nem jó egész Európa számára, de a magyar emberek számára sem, ezért mi ezt a megközelítést ellenezzük” – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Széchenyi Kártya Program

Lecsaptak a magyar vállalkozások a kedvezményes hitelre: sorra érkeznek az igénylések

Komoly kereslet mutatkozik a likviditást biztosító hitelekre is.
3 perc
Strabag

Iszonyú balhé készül Magyarország és Ausztria között, a kormány beperelheti az osztrákok nemzeti büszkeségét – „És mit csináltak? Semmit”

Az építési és közlekedési minisztérium szerint a Strabag nemcsak a kivitelezésben, hanem a tervezésben is késlekedett. Lázár János minisztériuma hivatalos közleményt adott ki.
2 perc
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

Orbán Viktor élőben mondta el a rádióban, mi történt az EU-csúcson: elfogyott a pénz, Brüsszelben szembejött a valóság

Az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs Budapesten.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu