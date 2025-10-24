Orbán Viktor élőben mondta el a rádióban, mi történt az EU-csúcson: elfogyott a pénz, Brüsszelben szembejött a valóság
„Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, de mire ideértem Brüsszelbe, már égett a ház” – erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A magyar miniszterelnök az uniós csúcs helyszínén, a brüsszeli közmédia központjában adott interjút a közmédiának.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy úgy tűnt neki, 48 órából állt a nap, nem 24-ből. Az október 23-i nemzeti ünnep értékelése után rátért az EU-csúcsra.
Orbán Viktor: ez történt az EU-csúcson
Úgy látom, Brüsszelben szembe jön a valóság. Ez igaz a háború finanszírozására és az európai gazdaságra is.
Ha röviden össze akarja foglalni a helyzetet, akkor elfogyott a pénz.
Ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy meghallgatták az Európai Központi Bank elnökét. Az előrejelzések szerint az eurót használó országokban a növekedés 2026-ban 1 százalékos lesz, miközben a világban 2 százalék. Azok az országok, amelyek versenyeznek az EU-val, mint az USA és Kína, még magasabb a növekedési ütem.
Ennek megfelelően egyre kevesebb a pénz, de az unió egyre több mindent vállal, például a háború finanszírozását. "Itt ideges hangulat volt, több miniszterelnök is élesen kikelt néhány, asztalon lévő napirendi pont ellen" – jegyezte meg. Ezek a gazdaságot lelassító döntésekről szóltak, például az energiakérdésről. A brüsszeli tervek azonnal 8-10 százalékos drágulást hoznának, mire a szegényebb uniós országok jelezték, hogy ezt azonnal felejtsék el.
Csakhogy ezek a döntések megszülettek, most csak a felülvizsgálatuk zajlik. Orbán Viktor szerint egyre rosszkedvűbben határoznak Ukrajna finanszírozásáról. Már szabadulnának ettől az EU-ban, csak olyan mélyen vannak már benne, olyan sokszor mondták a lakosságnak, hogy Putyin "bekap benneteket", hogy nagyon nehéz ebből visszajönni.
Háborút veszíteni, vagy ezt elismerni és ezért pályát módosítani, az nagyon bonyolult dolog. Ha nem jön Trump, Amerika se tudott volna kifarolni ebből. Európa is tudja, hogy Trump elnöksége óta kétnaponta történnek sorsfordító dolgok. A gázai béke két nap alatt jött létre, Trump hamarosan találkozik a kínai elnökkel.
Mindenki tudja, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs Budapesten.
Csakhogy az EU szerint Putyin háborús bűnös, így ők nem tudnak tárgyalni az oroszokkal. Pedig választani kell: háború vagy béke. Ha béke lenne, Európa gazdasági kilátásai növekedést mutatnának, 3-4 százalékost. Nyilvánvaló közgazdasági összefüggés, ha nem lennének szankciók, ha lenne együttműködés az oroszokkal, akkor egy pillanat alatt teljesen más gazdasági helyzetbe kerülne Európa és benne Magyarország is.
Ha háború van, nincs fejlődés, ha béke van, akkor van fejlődés. Ez ilyen egyszerű.
Orbán Viktor a nyugdíjrendszerről beszélt az EU-csúcs után
A mintegy félórás interjúban belpolitikai témák is felmerültek. Megkérdezték a miniszterelnöktől, miért gondolja, hogy a Tisza párt háborúpárti, miközben ők is a békéről beszélnek. Orbán Viktor a válaszában kifejtette, hogy nem az a kérdés, ki, mit mond, hanem hogy kik állnak mögötte. A Tisza és a DK európai gazdái mind háborúpártiak, így a központi vonalat kell támogatniuk, ami pedig a háború pártolása.
A kettős beszédet nem veszi be az emberek gyomra. Békét egyedül a Fidesz és a Patrióták akarnak.
A nyugdíjrendszerre is kitért. Van egy irányzat, amely szerint ha a gazdaság nem megy jól, vagy egyes szektorokat ki akarnak venni a teherviselésből, mint például a bankokat és a multikat, akkor valahonnan pótolni kell a kieső összeget. Ezért akarnak hozzányúlni az adó- és a nyugdíjrendszerhez. Például
- lefaraghatják a családi támogatásokat,
- hozzányúlhatnak az egykulcsos szja-hoz, ami Orbán Viktor szerint Európában jelenleg a legjobb,
- de miután 2,5 millió nyugdíjas honfitársunk van, innen is sok pénzt lehet beszedni.
De ezeket a leghatározottabban vissza kell utasítani. Ez egy olyan darázsfészek, hogy aki ebbe bele akar nyúlni, az nem is tudja, mire vállalkozik. Senki nem tartja teljesen igazságosnak a nyugdíjrendszert, de mindenki elfogadja, ahogy most van. "Mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha valamit akarunk csinálni, az a nyugdíjemelés.
A 13. havi nyugdíj után be kell vezetni a 14-et, ami napirenden van egyéként, mi foglalkozunk ezzel. Ez rengeteg pénzt jelent, dolgozunk azon, hogy ennek meglegyen a pénzügyi alapja. Így és erről érdemes beszélni.
Dehogy nyugdíjadót vezetünk be, mint amit a Tisza mond, attól óvnék mindenkit – mondta Orbán Viktor. Általánosságban az adórendszer kapcsán is kérdezték, hogy miért indított ebbe a témában nemzeti konzultációt, mikor úgyis ez az egyik fő kampánytéma.
Orbán Viktor szerint láthatóan hazudozás zajlik a témában. A Tisza vezetői arról beszéltek, hogy nem lehet megmondani, mire készülnek, mert akkor elbuknak. Ezért van összevissza beszéd náluk. A tiszások progresszív adót akarnak, ez pedig adóemelést jelenet. "Étem, hogy egyszerűbb letagadni, mint megvédeni egy népnyúzó álláspontot, de a helyzet ettől még ez. És ez nem példátlan, 30 éve küzdök ezekkel a javaslatokkal. Ez egy komcsi gondolkodásmód."
De van egy másik, ez a Fideszé. Azt mondjuk, ha tízszer többet keresel, fizess tízszer több adót. Mi csak annyit akarunk beszedni az emberektől, ami feltétlenül szükséges az ország működtetéséhez. Nekünk ilyen eszünk ágában sincs. Az emberek tudják a legjobban, mire akarjuk elkölteni a pénzüket, nem újravisszaosztani akarunk – húzta alá.
Mi lesz a rezsicsökkentéssel?
Most úgy áll, hogy januártól az orosz olajra importtilalmat vet ki az EU. "A többi orosz energiahordozó is érintett. Mi lesz így a rezsicsökkentéssel, fenntartható-e így?" – merült fel. "Nem, harcolunk. Ez a csata még nem veszett el, komoly manőverekre van szükség, hogy ezt kivédjük. A brüsszeliek azt akarják, hogy töröljük el a rezsicsökkentést, évek óta. A DK és a Tisza ezt a vonalat támogatja, ők is eltörölnék. Nekünk ezt meg kell védeni. Most kapóra jön nekik, hogy szankciók vannak az orosz energiahordozókkal szemben. Mert valóban igaz, hogy drága olaj és gáz mellett nem lehet fenntartani a rezsicsökkentést. Meg kell védeni azt a jogot, hogy vagy az oroszoktól vásároljunk vagy az orosz áron, attól olcsóbban. Ez a meccs nincs lefutva, valóban vannak most szankciók bizonyos orosz cégekkel szemben.
Én azzal kezdtem a hetet, hogy a Mol vezetőivel többször is egyeztettem, hogyan tudnánk ezt a szankciót kivédeni. Dolgozunk rajta
– jelentette ki. Végezetül beszélt a diverzifikálásról. Ez éppen azt jelentené, hogy több forrásból szerezzen be Magyarország is energiát. Az olaj esetében két út van: a Barátság és az Adria csővezeték. Ha a Barátság leáll, akkor az mitől diverzifikálás?
Valójában az EU baja az alacsony rezsi. Mert a magyar példára lehet hivatkozni a többieknek, hogy igenis lehet olcsó az energia, csak másképp kell csinálni. "Ez az ő bajuk, nekünk nem ezzel kell foglalkozni. Meg kell védenünk mindazt, ami az embereknek fontos" – zárta interjúját Orbán Viktor.