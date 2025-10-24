Orbán Viktor élőben mondta el a rádióban, mi történt az EU-csúcson: elfogyott a pénz, Brüsszelben szembejött a valóság

„Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, de mire ideértem Brüsszelbe, már égett a ház” – erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A magyar miniszterelnök az uniós csúcs helyszínén, a brüsszeli közmédia központjában adott interjút a közmédiának.

Orbán Viktor a nyugdíjrendszerről beszélt az EU-csúcs után / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor megjegyezte, hogy úgy tűnt neki, 48 órából állt a nap, nem 24-ből. Az október 23-i nemzeti ünnep értékelése után rátért az EU-csúcsra.

Orbán Viktor: ez történt az EU-csúcson

Úgy látom, Brüsszelben szembe jön a valóság. Ez igaz a háború finanszírozására és az európai gazdaságra is.

Ha röviden össze akarja foglalni a helyzetet, akkor elfogyott a pénz.

Ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy meghallgatták az Európai Központi Bank elnökét. Az előrejelzések szerint az eurót használó országokban a növekedés 2026-ban 1 százalékos lesz, miközben a világban 2 százalék. Azok az országok, amelyek versenyeznek az EU-val, mint az USA és Kína, még magasabb a növekedési ütem.

Ennek megfelelően egyre kevesebb a pénz, de az unió egyre több mindent vállal, például a háború finanszírozását. "Itt ideges hangulat volt, több miniszterelnök is élesen kikelt néhány, asztalon lévő napirendi pont ellen" – jegyezte meg. Ezek a gazdaságot lelassító döntésekről szóltak, például az energiakérdésről. A brüsszeli tervek azonnal 8-10 százalékos drágulást hoznának, mire a szegényebb uniós országok jelezték, hogy ezt azonnal felejtsék el.

Csakhogy ezek a döntések megszülettek, most csak a felülvizsgálatuk zajlik. Orbán Viktor szerint egyre rosszkedvűbben határoznak Ukrajna finanszírozásáról. Már szabadulnának ettől az EU-ban, csak olyan mélyen vannak már benne, olyan sokszor mondták a lakosságnak, hogy Putyin "bekap benneteket", hogy nagyon nehéz ebből visszajönni.

Háborút veszíteni, vagy ezt elismerni és ezért pályát módosítani, az nagyon bonyolult dolog. Ha nem jön Trump, Amerika se tudott volna kifarolni ebből. Európa is tudja, hogy Trump elnöksége óta kétnaponta történnek sorsfordító dolgok. A gázai béke két nap alatt jött létre, Trump hamarosan találkozik a kínai elnökkel.

Mindenki tudja, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs Budapesten.

Csakhogy az EU szerint Putyin háborús bűnös, így ők nem tudnak tárgyalni az oroszokkal. Pedig választani kell: háború vagy béke. Ha béke lenne, Európa gazdasági kilátásai növekedést mutatnának, 3-4 százalékost. Nyilvánvaló közgazdasági összefüggés, ha nem lennének szankciók, ha lenne együttműködés az oroszokkal, akkor egy pillanat alatt teljesen más gazdasági helyzetbe kerülne Európa és benne Magyarország is.