Az Egyesült Államokban tavaly kirobbanó volt az esküvők számának fellendülése, azonban ez a trend csillapodni fog az idei évben. Ám hiába lesz kevesebb esküvő, mint tavaly, a költségek tovább emelkednek a magas infláció miatt. A Zola esküvőszervező cég szerint a tengerentúlon 2022-ben 28 ezer dollárba került egy esküvő, idén viszont már 29 ezer dollár lesz az átlagos ár. A koronavírus-járvány előtti utolsó évben még 24 700 dollár volt egy boldogító igen átlagos költsége.

A Ceremóniamester Szövetség elnöke a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy a magyarországi folyamatok eltérnek attól, amit az Egyesült Államokban lehet látni. Tóth Mihály kifejtette, hogy

hazánkban 2022 ismét rekordot hozott a házasságkötések számában, több mint 70 ezer pár házasodott. Ezeknek a kétharmadából lett esküvő.

A szakember elmondta, hogy az USA-ban nincsen CSOK, így ott nem meglepő, hogy a pandémia utáni esküvőboom végével kevesebb lesz a házasságkötés, de Magyarországon továbbra is magas lesz a ceremóniák száma az állami támogatások miatt. Ezzel együtt az esküvők Magyarországon is drágábbak lesznek az infláció okán, ez a hatás megegyezik azzal, amit a tengerentúlon lehet látni. Tóth Mihály szerint 2023-ban a legfontosabb trend a hazai esküvőpiacon az lesz, hogy a ceremóniák száma a tavalyi szinthez hasonló marad, viszont

a költségek növekedése miatt ezek kisebb esküvők lesznek.

Az Egyesült Államokban az esküvőszervező vállalkozások 83 százaléka közölte, hogy emelkednek a működési költségei, többek között az élelmiszerek drágulása miatt, 77 százalékuk mindenképpen árat fog emelni – írta meg a CNBC. Az esküvőitorta-gyártó cég, a Deborah’s Specialty Cakes vezetője elmondta, hogy a költségeik több mint háromszorosára nőttek 2022-ben, emiatt folyamatosan áremeléseket kellett végrehajtaniuk.

A Zola kommunikációs igazgatója, Emily Forrest elmondta, hogy

tavaly több mint 2,6 milió esküvő volt az USA-ban.

Szerinte ez a szám drasztikusan csökkenni fog 2023-ban. Ez elsősorban az egyre drágább ceremóniák miatt van, ami elindította az országban a second hand (újrahasznosított) esküvők terjedését. Sok házaspár amit csak lehet, azt használtan szerzi be az esküvőjére, és sok hagyományos ceremóniaelemet is elhagynak, hogy csökkentsék a költségeket. Emellett a korábban nem túl népszerű, hétköznap reggeli ünnepségek is előtérbe kerülnek.

A Las Vegas-i székhelyű esküvőszervezési szolgáltatás, a Weddings by Leigh társalapítója és vezető tervezője úgy látja, hogy a párok nagyjából ugyanabból az összegből kötnék össze az életüket, mint tavaly, viszont azzal szembesülnek, hogy abból a pénzből idén már kevesebbet kapnak. Paige Thom szerint az ügyfeleik sokkal aprólékosabban átnézik a lehetőségeiket, és ahol csak lehet, optimalizálják a kiadásokat.

Olyan kérdéseket kapunk, amilyeneket korábban nem sűrűn. Milyen alternatíva van? Mennyi időnk lesz erre a programra? Van hasonló olcsóbban? Korábban az emberek nem fukarkodtak az esküvőjükön, idén viszont igyekeznek tudatosabbak lenni

– mondta a szakember.

Az iparági szereplők egyöntetűen az étkezési és munkaerőköltségeket jelölték meg a legnagyobb problémának. Az infláció ezt a két tényezőt drágítja a legjobban, miközben ezek azok a pontok, ahonnan a legkevesebbet lehet engedni a ceremónia minőségének romlása nélkül.

A virágok, a dekoráció és a helyszínek is drágulnak, de ezek olyan tényezők, ahol könnyű kompromisszumot kötni. Az ételnél és az italoknál viszont ez nem ilyen egyszerű, ráadásul kiszolgálószemélyzet nélkül sem működhet egy esküvő. Ezek a kiadások jelentik a legnagyobb problémát

– mondta Paige Thom.