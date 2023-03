Az internetes tartalmakat többnyire egyedül, a sorozatokat már társaságban szeretjük nézni, és az evéshez is szívesen kapcsoljuk be a tévét – derül ki a Samsung reprezentatív felméréséből. A magyarok tartalomfogyasztási szokásait vizsgáló kutatás arra is rámutat, hogy sokan osztják meg a figyelmüket: egyszerre több mozgóképes tartalmat néznek, vagy éppen a tévézés mellett párhuzamosan más társasági vagy önálló tevékenységet végeznek.

Fotó: Shutterstock

Az internethez kapcsolódó videókat, tartalmakat a megkérdezettek többsége egyedül nézi (81 százalék: TikTok, Instagram, Facebook Watch, 68 százalék: YouTube vagy egyéb videómegosztók),

míg a zenés szórakoztató, tehetségkutató műsorok, a vetélkedők, a valóságshow-k, valamint a filmek és a sorozatok nézése már jellemzően társas tevékenység, ezt barátokkal, családtagokkal, lakótársakkal közösen ülünk le megnézni.

Nem csak a különböző tartalmaknál figyelhető meg eltérés aközött, hogy inkább egyedül vagy társaságban nézzük; a kutatásból kiderül, hogy az életkor is befolyásoló tényező.

A megkérdezett legidősebb (50–65 éves) korcsoport tagjai nagyobb arányban válaszolták, hogy többnyire egyedül fogyasztanak mozgóképes tartalmat, akár internetes, akár klasszikus, televízióhoz köthetőt, mint a fiatalabb korcsoportok. Lényeges eltérés a vlogoknál (18–34 éves korosztály 63 százaléka, 35–49 éves korosztály 65 százaléka, míg az 50–65 éves korosztály 87 százaléka nézi többnyire egyedül), sportműsoroknál (18–34 éves korosztály 38 százaléka, 35–49 éves korosztály 38 százaléka, míg az 50–65 éves korosztály 60 százaléka nézi többnyire egyedül) és a filmeknél (18–34 éves korosztály 28 százaléka, 35–49 éves korosztály 34 százaléka, míg az 50–65 éves korosztály 42 százaléka nézi többnyire egyedül) figyelhető meg.

A tévéműsorok vagy egyéb mozgóképes tartalom nézése mellett legtöbben valamilyen másik eszközt nyomkodnak, például neteznek vagy közösségi oldalakat böngésznek (53 százalék), de vannak, akik esznek (41 százalék) vagy házimunkát végeznek, főznek (34 százalék) vagy családtagjaikkal beszélgetnek (32 százalék). Azok többsége, akik főzéshez vagy étkezéshez kapcsolnak be mozgóképes tartalmat, a televíziót választja (főzés esetén 52 százalék, étkezés esetén 68 százalék), ezt követi az okostelefon (28 százalék, illetve 17 százalék). Akik pedig receptet használnak, 35 százalékban okostelefonon vagy tableten követik azt.

Noha az étkezés és a kütyüzés erősen összekapcsolódik, továbbra is népszerű választás kényelmes környezetben filmeket nézni – ezt az bizonyítja, hogy a legtöbben a hálószobában (56 százalék) és a nappaliban (53 százalék) szoktak tévéműsorokat vagy egyéb mozgóképes tartalmakat nézni.

Az esti híradó megnézése generációkon keresztül a megszokott rutin részét képezte, mára a hírműsorok mellé a közösségi média videós tartalmai is állandó szereplői lettek a mindennapjainknak.

Napi szinten legtöbben hírműsorokat és TikTok-, Instagram-, Facebook Watch-videókat néznek, de sokan ülnek mindennap a tévé vagy egyéb eszköz elé filmek vagy sorozatok kedvéért is. Tízből kilencen sorozatokat is nyomon követnek (91 százalék), illetve ugyanennyien néznek YouTube-on vagy más videómegosztón közzétett videókat vagy ismeretterjesztő műsorokat is. Az idősebbek az átlagosnál nagyobb arányban (72 százalék) néznek heti gyakorisággal hírműsorokat, ismeretterjesztő műsorokat, valamint sport- és reggeli információs műsorokat, míg a fiatalabbak többnyire sorozatokat, zenei videóklipeket, valóságshow-t vagy internethez köthető tartalmakat választanak hetente legalább egyszer.