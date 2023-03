„Rengeteg idő, türelem és tanulás kellett, hogy külföldiként, a nyelvet egyáltalán nem beszélve megértsem a magyarokat, megismerjem a lelküket. Többször megfordultam Magyarországon, hónapokig éltem Szolnokon, ahol a bírósági tárgyalások zajlottak” – nyilatkozta a Broadside nevű blognak Patti McCracken amerikai újságírónő, aki 14 évig dolgozott a nagyrévi asszonyokról szóló The Angel Makers (Az angyalcsinálók) című könyvén. A magyar kriminológiában tiszazugi méregkeverőkként is ismerik őket.

Nagyrévi asszonyok a vádlottak padján

A Wikipédián fellelhető információk szerint

a tiszántúli falvakban élő nők 1911 és 1929 között 300 embert öltek meg, Bodó Béla történész viszont inkább 45-50-re teszi az áldozatok számát. McCracken eközben legalább 160 halálesetről ír, amely összefüggésbe hozható arzénmérgezéssel.

A krimi középpontjában a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében található falu, Nagyrév mindig mosolygós, jókedvű, de közben éles eszű bábája, Zsuzsa nővér (Auntie Suzy) áll, aki a helyi asszonyok bizalmasaként gyakorlatilag mindenki életébe belelát, mindenhová bejárása van.

A korabeli feljegyzések szerint Zsuzsa nővér, vagyis Fazekas Gyuláné ellen több eljárást folytattak le illegális abortuszok elvégzése miatt, ám egyszer sem találták bűnösnek, így juthatott el oda, hogy köténye zsebéből végül „gyógyszertárt” üzemeltessen. Az orvosság minden esetben a légypapírból kiáztatott arzén volt, amely eleinte megromlott házasságokból mentette ki a feleségeket, akik hosszú ideje tűrték a megaláztatásokat, férjük, szeretőjük alkoholizmusát, bántalmazását, majd később betegeket, gyengéket, elesetteket, sőt haragosokat és vetélytársakat is ezzel „kezeltek”. A bába elhíresült mondása a „Mit kínlódsz vele?” lett.

Patti McCracken könyve végigkíséri az arzén útját, ahogy az borban, pálinkában, kávéban vagy levesben végzi; amint embereket szabadít fel és tesz tönkre, vagy pénzről, földről, örökségekről dönt. A kutatások során Nagyrév mellett Tiszakürtön, Ókécskén, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban, Mesterszálláson és Öcsödön is felfedtek mérgezéses haláleseteket, de más vármegyékben, Békésben, Csongrádban, továbbá Zalában is hasonlóképpen végeztek idősekkel, férfiakkal, fiatalokkal, gyerekekkel – mint McCracken művéből kiderül, a szálak elértek egészen Kanadáig.

Az öldöklésnek egy névtelen levél vetett véget, amelyet 1929 nyarán küldtek a Szolnoki Királyi Ügyészségre. A levélíró részletesen beszámolt a gyilkosságokról, miközben az újságok is egyre többet foglalkoztak velük, így az ügyben addig struccpolitikát folytató csendőrségnek is aktivizálnia kellett magát. Mégsem volt szükség arra, hogy a rend őrei az asszonyokat megtörjék, vallottak ők maguktól is, ráadásul a 162 exhumált holttest mindegyikében találtak arzént.

Patti McCracken szerint hetven emberből végül tizennyolcat ítéltek el, hármat közülük ki is végeztek. Fazekas Gyuláné, azaz Zsuzsa nővér nem várta meg, hogy érte menjenek, öngyilkosságot követett el. Noha a vádlottak padján rákentek mindent, inkább egy bűnszövetkezettről volt szó, amelyben a bába családja is tevékenyen részt vett. A tárgyalást gyakorlatilag végigkövette a világsajtó, az amerikai The New York Times hasábjain többször is megjelent, Móricz Zsigmond 1930-ban a Nyugatban egy hosszabb lélegzetvételű írást közölt róla.

A The Angel Makers az Amazonon 32,99 dollárért (11 881 forint) rendelhető elő, az Egyesült Királyságban 16 fontért (6931 forint) kapható. Az amerikai és angol boltokba várhatóan március 14-én kerül.