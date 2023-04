Magyarországon két év kihagyás után, 2022-ben a VOLT és a Balaton Sound mellett a Sziget Fesztivált is megrendezték, de ekkor még erősen érződött a pandémiás időszak utóhatása. A kényszerpihenő után a szervezők óvatosan álltak az előkészületekhez, és a fellépőket leszámítva, ahol lehet, visszafogták a költségeket. Az idén a legtöbb nagy fesztivált megtartják Magyarországon, de a könnyűzenei események rajongói számára hideg zuhannyal felérő hírt is közöltek, hogy az egyik legnépszerűbb magyarországi fesztivál, a VOLT elmarad.

Európa-szerte lehet válogatni a zenei fesztiválok között.

Fotó: Drazen Zigic

Demeter Szilárd, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és a magyar könnyűzenéért felelős miniszteri biztosa is, korábban úgy fogalmazott, hogy a Sziget támogatásának akkor van értelme, ha az popkulturális nagy tömegrendezvény marad és nem válik könnyűzenei fesztivállá. Arra a kijelentésére, hogy „nagyon könnyen megszűnhet a Sziget Fesztivál, ha úgy döntünk” azt mondta, hogy „ez a realitásokkal való számvetés”.

A Petőfi Kulturális Ügynökség vezetője szerint a jövő kiszámíthatatlan, ezért nem akar a Sziget Fesztivállal hosszú távon megállapodni.

Demeter egy véleménycikkben azt is kifejtette, hogy kérdéses, hogy a közeljövőben akár középtávon egyáltalán megmaradnak-e a nagy fesztiválok, mert szerinte „egészen egyszerűen fenntarthatatlanok”.

Mindenesetre idehaza és külföldön is jelentős bevételi forrást is biztosítanak a nagy fesztiválok, nem mellesleg megkerülhetetlenek országimázs szempontjából is. Most az Euronews Culture összeállított egy szubjektív listát a kevésbé ismert, de színes kínálatot nyújtó európai eseményekről.

A svájci Paleo Fesztivál a Genfi-tó melletti Nyonban rendezik, amely az ország legrégebbi zenei fesztiválja és Európa egyik legnagyobb szabadtéri rendezvénye. A Paleo is sokkal több mint egy zenei fesztivál. Az idén július 18–23-án megrendezendő esemény nappal és éjszakai is a legkülönféle zenei kínálatot nyújtja, hét színpadon a pop-, a reggae-, a metal-, az elektro-, a punk-, a jazz-, sőt a klasszikus zenei produkciók mellett cirkuszi előadásokat is bemutatnak.

Ez 1976-ban Nyon Folk Fesztivál néven indult, 1800 nézővel, jelenleg 300 ezren látogatják. Fellépett itt már a Kiss, Sting, Lenny Kravitz, a Red Hot Chili Peppers vagy Sinéad O’Connor is. Ebben az évben a Black Eyed Peas, a Placebo és a Franz Ferdinand lesz a húzónév.

A fesztivál minden reggelén 9-kor 1500 jegyet árusítanak aznap estére.

Jegyárak:

egynapos jegy – kedd, csütörtök, péntek, szombat: 88 svájci frank (közel 34 ezer forint) / 73 svájci frank (28 ezer forint kedvezményesen),

egynapos jegy – szerda, vasárnap: 98 svájci frank (több mint 35 ezer forint) / 83 svájci frank (közel 32 ezer forint kedvezményesen),

hatnapos bérlet: 400 svájci frank (153 ezer forint) / 325 svájci frank (több mint 124 ezer forint kedvezményesen).

2003 óta minden augusztusban a walesi dombokon rendezik meg a Brecon Beacons-i Green Man Fesztivált (amely nemrégiben némi feltűnést keltett azzal, hogy a nevét Bannau Brycheiniogra változtatta). Az egykor egy apró, 300 fős, egynapos rendezvény az Egyesült Királyság egyik kedvence lett, különösen az indie-, folk- és elektrorajongók körében.

Az esemény úgy hirdeti magát, hogy ez nemcsak egy zenei fesztivál, hanem a művészet, a tudomány ünnepe is. A rendezvényt augusztus 17. és 20. között tartják, fellép a svéd akusztikus duó, a First Aid Kit, a reggaedalszerző Horace Andy és az amerikai Devo rockegyüttes.

Már most minden jegy elkelt az eseményre.

Lyon gazdag ókori színházi terekben, és a Nuits de Fourvière fesztivál a legtöbbet hozza ki ebből. A Fourvière dombján található, amely Lyon (akkori nevén Lugdunum) elején található, és amelyet a rómaiak hoztak létre. A rendezvényt minden nyáron a Théâtre Antique de Fourvière romjai között és az Odéon de Lyonban tartják, a Notre-Dame de Fourvière-bazilika közelében.

A fesztivál gazdag nemzetközi nevekben, fellépett itt már Iggy Pop, Patti Smith, Florence and the Machine, Tim Robbins, Björk és Robert Plant, valamint a színházi, cirkusz-, tánc- és filmbemutatókat is tartanak. Az idei fellépők között megtalálható a Christine and the Queens, a Simply Red, a Queens of the Stone Age és a Black Keys.

Az idei jegyek már elkeltek, a többnapos buli május 31-től július 28-ig tart. Az árak attól függenek, hogy kik lépnek fel, néhány előadás pedig ingyenes.

A jegyek 55 és 58 euró (20 ezer és 22 ezer forint) között vannak.

Hollandiában az észak-brabanti szafariparkban megbúvó kempingek az erdők közepén helyezkednek el, és itt több híresség is fellépett már, olyanok, mint az Arctic Monkeys, a Sigur Ros vagy a Portishead. Nem a legismertebb esemény, pedig olcsóbb, mint sok más zenei fesztivál, hiszen évről évre a szezon legkiemelkedőbb bulijait tudhatja magáénak. A tavaly visszatért az Alt-j, valamint a Jamie XX, a The Strokes és a Nick Cave & The Bad Seeds is. Az idén a The 1975, az Aphex Twin, a Christine & The Queens és a The Chemical Brothers is színpadra áll.

A hétvégi jegy (kempingezéssel együtt) 265 euró (közel 100 ezer forint), plusz 10 euró (több mint 3700 forint) szolgáltatási díj,

a napijegyek (péntek/szombat/vasárnap) 129 euró (több mint 48 ezer forint), plusz 10 euró szolgáltatási díj.