A magyar zeneiparban ritkán látott plágiumbotrány tartja lázban a rajongókat immár kedd óta. Mint ismert: az egykori x-faktoros énekesnő, Horányi Juli a közösségi oldalain háborodott fel, mivel szerinte az ő február 24-én publikált videóklipjének több momentumát is lemásolták Rúzsa Magdi múlt héten megjelent videójában.

Fotó: Kiss Annamarie / Illyés Tibor

Az Origo cikke szerint Horányi vádjára Rúzsa is reagált a Facebook-oldalán, bejegyzésében azt írta kollégájának: „Minden tisztelettel szeretnélek megkérni, hogy ne beszélj össze sületlenségeket a médiában, hisz a ma generált cirkuszodért az én stábom fenyegetőzhetne perrel a te irányodba, ugyanis a klipünkben három dolog azonos.”

Horányi később leszögezte, hogy nem Rúzsát tartja felelősnek a történtekért, de az ügyben a további lépésekről az ügyvédjével egyeztet.

„Szeretném leszögezni, hogy egyáltalán nem hibáztatom és hibáztattam Magdit. Sőt, kerestem is őt, hogy ezt meg tudjuk beszélni. Itt mindketten az áldozatai vagyunk a gyártó cégnek” – mondta a Borsnak Horányi, aki jogi útra terelné a dolgot.

Így tehát elképzelhető, hogy az ügy a bíróságon ér véget, és nem lesz békülés, ám egyelőre úgy tűnik, mindkét fél profitál az ügyből, hiszen a statisztikák szerint mind Horányi, mind pedig Rúzsa YouTube-csatornájának nézettsége kilőtt az elmúlt napokban.

A két érintett klip közül egyébként hiába van kint Horányié már több mint két hónapja, Rúzsáé rövid idő alatt beelőzte – köszönhetően jóval nagyobb követőtáborának –, az előbbi 300 ezres, az utóbbi 450 ezres nézettséggel rendelkezett a cikk írásának időpontjában. A botrány előtt ennél jóval szerényebb számokat produkáltak.

Horányi Juli esetében például március vége óta napi átlagban alig lépte túl a tízezres nézettséget az oldala, ám csak az elmúlt 24 órában több mint 264 ezres nézettséget generált a Social Blade statisztikagyűjtő oldal szerint. Ezzel a portál szerint jól is kereshet, hiszen becslései azt mutatjék, hogy ilyen nézettségnövekedés akár ezer dollárt (343 ezer forintot) is hozhat egyetlen nap alatt egy alkotónak.

Rúzsa Magdolna klipjei iránt is a szokásosnál jóval nagyobb volt az érdeklődés, bár az ő esetében nem rendkívüli egy ilyen növekedés, hiszen már korábban is ért el több százezres napi nézettséget. Viszont az elmúlt 24 órában az ő oldalán is 370 ezer fölé kúszott a nézők száma, ami remek eredmény a hazai zeneiparban. Ilyen nézettség a Social Blade adatai szerint akár másfél ezer dollár (515 ezer forint) bevételt is generálhat egyetlen nap alatt. Persze ez az összeg rengeteg tényezőtől függ.

Végezetül a két klip, így bárki eldöntheti, mennyiben hasonlítanak egymásra: