Új Beatles-lemez készül, a mesterséges intelligencia lett a zenekar ötödik tagja.

Hamarosan új lemezzel jelentkezhet a legendás Beatles. Sir Paul McCartney ugyanis arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia segítségével befejezett egy korábbi, még nem hallott dalt, amit továbbiak is követhetnek – számolt be róla a BBC.

Fotó: Mikhail Markovskiy

A 80 éves zenész elmondta, hogy a technológiát arra használták, hogy kiszedjék John Lennon hangját egy régi, nem túl jó minőségű demóból, ennek köszönhetően befejezhették a dalt, amit az idén ki is adnak.

Bár McCartney nem nevezte meg a konkrét művet, egyes hírek szerint egy 1978-as Lennon-szerzeményről van szó, amelynek a címe Now and Then.

Először 1995-ben merült fel, hogy virtuálisan újraegyesül a Beatles, amikor a zenekar összeállította a karrierjét átfogó Anthology-sorozatát.

A szóban forgó demót McCartney 1994-ben kapta meg John Lennon özvegyétől, Yoko Onótól. A For Paul feliratú kazettán több szám is szerepelt, amelyeket Lennon nem sokkal 1980-es halála előtt rögzített. A dalokat egy magnóval vették fel a zenész New York-i lakásában, amikor zongorával kísérte őket.

Ez azonban nem volt túl jó minőségű, a házi készítésű felvételeken állandó zúgás is hallható volt.

Bár 2009-ben egy bootleg CD-n megjelent a demó háttérzaj nélküli verziója, ám az még nem a kész dal volt. Az elmúlt években Sir Paul többször beszélt arról, hogy szeretné befejezni ezt a számot.

Korábban erre nem volt lehetősége, a mesterséges intelligencia fejlődésével azonban a zenész abszolválhatja ezt a projektet.

A dal befejezéséhez a fordulópontot Peter Jackson Get Back című dokumentumfilmje jelentette, ahol Emile de la Rey, a párbeszédek szerkesztője a mélytanulás (deep learning) segítségével számítógépeket tanított be arra, hogy felismerjék a Beatles-tagok hangját, és elválasszák a háttérzajoktól, sőt, még a saját hangszereiktől is, ezáltal tiszta hangokat hozzanak létre.

Ez az eljárás lehetővé tette azt is, hogy McCartney duettezzen Lennonnal a legutóbbi turnéján.

Ez lesz az utolsó Beatles-lemez. Ez csak egy demó volt, ami csupán Johnnak volt meg. A mesterséges intelligencia segítségével most befejezhetjük az általa megkezdett munkát

– nyilatkozta McCartney.

Hozzátette, hogy ugyanúgy keverhetik az új lemezt, ahogy bármelyik másikat szokták. A technológia lényegében megadta nekik a kellő mozgásteret ehhez. Azt ugyanakkor a zenész is elismerte, hogy a mesterséges intelligenciának vannak olyan alkalmazási lehetőségei, amelyek aggodalomra adhatnak okot.

Nem a készülő Beatles-dal az egyetlen zenemű, amely a mesterséges intelligencia felhasználásával készül. A YouTube-on ugyanis már több olyan videót találni, amelyben nem élő, korábbi világhírű zenészek hangjával készítettek el ismert slágereket.

Az Elvis Presley, Freddie Mercury, Kurt Cobain vagy John Lennon hangjával meghallgatható feldolgozások gyakran élethűek, azonban sokszor felismerhető, hogy nem eredeti felvételekről van szó. Az adott zenész munkásságát jól ismerők számára ugyanis nyilvánvaló, hogy bár az énekes hangját többnyire jól visszaadja egy-egy szerzemény, az előadó egyedi stílusából és személyiségéből adódóan másképp énekelte volna az adott dalt.