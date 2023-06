Fülsiketítőek a mesterséges intelligencia vészharangjai az ENSZ-főtitkár szerint

Fülsiketítőek a mesterséges intelligencia (AI) veszélyei ügyében megkongatott vészharangok – mondta António Gutteres ENSZ-főtitkár hétfő sajtótájékoztatóján, ahol a mesterséges intelligenciát szabályozó testület felállítását javasolta.

Fotó: Northfoto

A főtitkár külön kiemelte az AI egyik legújabb formáját, a generatív mesterséges intelligenciát, amelynek vészharangjait maguk a fejlesztők kongatják a leghangosabban. Mint elmondta, kutatók és szakértők már a nukleáris fegyverkezéssel egyenrangú egzisztenciális fenyegetésnek nyilvánították az AI-t és felszólították a világot, hogy cselekedjen.

Komolyan kell venni ezeket a figyelmeztetéseket.

A generatív mesterséges intelligencia, akárcsak az amerikai OpenAI cég által kifejlesztett ChatGPT, több nyelven is képes pillanatok alatt komplex szövegek megalkotására. A hat hónappal ezelőtt elindult ChatGPT minden idők leggyorsabban növekvő alkalmazásává vált, ám az elmúlt hetekben számos szervezet és a szakmában érintett magánszemély is aggodalmát fejezte ki az AI jelentette veszélyek miatt, az AI-szoftverek fényképek és videók manipulálásával ugyanis könnyen alkalmazhatóak szándékos félreinformálásra és befolyásolásra is.

Sajtótájékoztatóján a főtitkár közölte, hogy még az idén hozzálátnak egy magasszintű szervezet alapításához, amely rendszeresen felülvizsgálja az AI-t érintő kormányzati intézkedéseket, és javaslatokat tesz arra, hogy miképpen lehet az emberi jogok tiszteletben tartásával szabályozni a mesterséges intelligenciát.

Személy szerint azt tartanám a legkedvezőbbnek, ha a nemzetközi atomenergia szabályozásához hasonlóan tudnánk létrehozni a mesterséges intelligenciára szakosodott hivatalt

– emelte ki Guterres, utalva az ENSZ által 1957-ben alapított Nemzetközi Atomenergia-ügynökségre (IAEA). A főtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen testület létrehozását nem egyedül, hanem az ENSZ tagállamaival összhangban hajtanák végre, a javaslatról állásfoglalást is benyújtott.

Rishi Sunak brit miniszterelnök nemrégiben támogatását fejezte ki az ötlet iránt, s felajánlotta, hogy Nagy-Britannia legyen a mesterséges intelligencia biztonsági szabályozásának globális központja. Guterres üdvözölte, hogy a témakörben összehívott csúcstalálkozónak a szigetország adjon otthont. Mint elmondta, egy tudományos szakértői tanácsadó testület napokon belüli létrehozását tűzte ki célul AI-szakértőkből és ENSZ-ügynökségek vezető tudósaiból.