A mai napig a világ egyik legismertebb balladája a Nothing Compares 2 U. Sinéad O’Connor ír énekesnő legismertebb slágere továbbra is a 90-es évek egyik legikonikusabb száma. Ám az kevésbé ismert, hogy O’Connor viharos viszonyt ápolt azzal, aki valójában komponálta ezt a dalt, és egy másik nagy név a zenében, mégpedig maga Prince — írja a Smooth Radio.

Az eredeti dalt 1985-ben adta ki a The Family, egy Prince által alapított funkbanda. Prince később, 1993-ban is előadta a dalt egy élő duettben Rosie Gainesszel, ez a verzió önálló videoklipként is megjelent.

De a dal videójának eredeti verzióját, amelyet az 1980-as években forgattak, csak 2018-ban adta ki a Warner Bros., két évvel Prince halála után.

Sinéad O’Connor menedzsere, Fachtna O’Kelly adta az ötletet, hogy O’Connor ír sztár dolgozza fel a dalt. Chris Hill, az O’Connor Ensign kiadójának társrendezője 2009-ben ezt mondta a Mojónak: „Fachtna O’Kelly, Sinéad menedzsere bevitt egy kazettát, és amikor meghallottam, sírni kezdtem. Csak ültem ott könnyes szemmel. Aztán O’Kelly felhívta Sinead O’Connort, és azt mondta: Chris sír. – Olyan rossz volt? – kérdezte Sinéad.”

O’Connor később így nyilatkozott a dalról: „Azt hiszem, valószínűleg hasonlítok több millió emberhez, akik szerették a dalt, és mindannyian olyanok vagyunk, akik a dalt valamilyen veszteséggel társítottuk.”

Míg sokan azt feltételezik, hogy a dal egy elveszett szeretőről szól, mások inkább azt tartották igaznak, hogy valójában Prince házvezetőnője, Sandy Scipioni ihlette, aki apja halála után elhagyta őt, hogy a családjával legyen. Prince hangmérnöke, Susan Rogers később ezt mondta: „Sandy volt az a személy, aki gondoskodott arról, hogy elkészüljön kedvenc itala, ami a Five Alive volt, és gondoskodott arról, hogy a ház tiszta legyen, friss virágok legyenek a zongorán, és hogy a zokni és a fehérnemű tiszta legyen. Ez lehetett az ihlet.”

A tegnap meghalt Sinéad O’Connor 56 éves volt. A pályafutása alatt tíz albumot kiadó énekesnő 1990-ben a Billboard Music Awards legjobb kislemeznek járó díját is elnyerte Nothing Compares 2 U című számáért.

Fotó: AFP

A dal világszerte sikert aratott, és a slágerlisták élére került Írországban, Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Mexikóban, Hollandiában, Új-Zélandon, Norvégiában, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Franciaországban is az első öt kislemez közé került. Az Egyesült Államokban négy hetet töltött az első helyen, és 1990 harmadik legkelendőbb kislemeze volt. 1990 áprilisában platina minősítést kapott a Recording Industry Association of Americától.